"Красотка на всю голову": мужской взгляд на женский фильм

Фильм "Красотка на всю голову" стартовал в украинском прокате 31 мая. Отзывы о нем, в основном позитивные, заполонили ленту новостей в Facebook. Желая узнать, чем же зрители остались так довольны, я купил билеты и отправился на сеанс.

Итак, специально для CityOboz - мой мужской взгляд на очень женский фильм.

Кадр из фильма "Красотка на всю голову"

Сюжет

Та самая "Красотка на всю голову", американская девушка по имени Рене, живет в Нью-Йорке, работает контент-менеджером на сайте продаж элитной косметики (где успешно подворовывает образцы) и страдает от лишнего веса. Причем страдает так сильно, что ей приходится надевать утягивающее нижнее белье для того, чтобы носить очень-мини-юбку.

Мечта всей жизни Рене - работать в главном офисе по производству этой элитной косметики. Ну и чтобы на нее начали обращать внимание мужики. Для этого девушка ходит в большой зал велотренажеров - чисто американская история. Это когда толпа женщин рассаживается на велики, а предводительница процесса жиросжигания орет на них: "Ты можешь, ты сделаешь это, ты лучшая!"

Примечательно, что занятия спортом у героини "Красотки на всю голову" как-то не задались. То она падала с тренажера, ударившись "тем самым" местом, то еще какая-то чертовщина происходила. И никакого уважения со стороны обслуживающего персонала! Так вот, в последний раз девушка упала, сильно ударившись головой. И ее мир изменился.

После удара Рене поняла, что она прекрасна. Она блондинка с длинными ногами и большой грудью, и вообще - предел мечтаний любого мужчины. Она продолжила носить те же самые супер-мини-юбки, но начала делать это с Гордостью и несомненным самолюбованием. Жизнь ее резко поперла в гору, ибо остановить этот центнер самоуверенности далеко не каждому по силам.

О режиссерах

Режиссерами фильма "Красотка на всю голову" выступили Эбби Кон и Марк Силверштейн, сценаристы "В активном поиске", "Клятва" и "Обещать не значит жениться". Все три ленты были коммерчески успешны, поэтому студийные боссы доверили парочке снять собственный фильм полностью - от сценария и до режиссуры.

Получилось ли у них? На мой взгляд - да. Фильм плавно набирает обороты, постепенно увлекая сюжетом, картинка выглядит целостной, актеры органично вписываются в образы. Но его нельзя назвать стопроцентной ржакой, нет. Все-таки это комедия положений, где забавляет сама ситуация, в которую попала главная героиня, и интересно, чем же все в итоге закончится.

Хорошо или плохо?

Заниматься поиском каких-либо нелогичностей в женской романтической комедии - дело неблагодарное. Это вам не Ремпейдж какой-нибудь, тут можно и по голове от слабого пола получить. Поэтому скажу кратко, в целом - фильм понравился.

Хороша сама идея, согласно которой далеко не внешние факторы определяют успешность человека. Тут можно процитировать великий фильм "Чародеи": "Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий" - вот формула прохождения сквозь стены. И достижения нужного тебе результата. И очередное кино на эту тему можно назвать вполне годным.

Кадр из фильма "Красотка на всю голову"

Если бы не этот тоскливый ванильный финал. 99% развязки сюжета - настолько заштампованная, разящая ересью чушь, что хочется позвать Дуэйна Джонсона с пулеметом из того же Ремпейджа, чтобы он уже закончил все эти сопли и отправил всех покоиться с миром. Да, понятно, что из девушек надо выжать немножечко слезок под конец киношечки, но не такими же тысячекратно объезженными приемами.

И вот тут хочется сказать отдельные слова благодарности исполнительнице главной роли - Эми Шумер, которая в США является одной из топовых стендап-комиков современности. По сценарию, Рене должна была выйти на сцену в финале именно так пафосно, как и пыталась. Но Эми Шумер настояла, чтобы бумагу заменили на пластик, и все было так, как в итоге мы увидели в фильме. И большое человеческое спасибо ей за это, это была действительно одна из самых смешных сцен, которая сгладила впечатление от штампов финала.

А так как фильм "Красотка на всю голову" все еще показывают в кинотеатрах, то вам никто не мешает самим пойти и проверить, насколько справедлива данная рецензия.

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