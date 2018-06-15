"Красуня на всю голову": чоловічий погляд на жіночий фільм

Фільм "Красуня на всю голову" стартував в українському прокаті 31 травня. Відгуки про нього, здебільшого позитивні, заполонили стрічку новин у Facebook. Бажаючи дізнатися, що ж так порадувало глядачів, я купив квитки і пішов на сеанс.

Отже, спеціально для CityOboz - мій чоловічий погляд на дуже жіночий фільм.

Кадр з фільму "Красуня на всю голову"

Сюжет

Та сама "Красуня на всю голову", американська дівчина на ім'я Рене, живе у Нью-Йорку, працює контент-менеджером на сайті з продажу елітної косметики (де успішно краде зразки) і страждає від зайвої ваги. Причому страждає так сильно, що їй доводиться вдягати корегуючу нижню білизну для того, щоб носити дуже-міні-спідницю.

Мрія всього життя Рене - працювати в головному офісі з виробництва цієї елітної косметики. Ну і щоб на неї почали звертати увагу мужики. Для цього дівчина ходить до великого залу велотренажерів - чисто американська історія. Це коли натовп жінок розсідається на велосипеди, а очільниця процесу спалювання жирів кричить на них: "Ти можеш, ти зробиш це, ти найкраща!"

Характерно, що заняття спортом у героїні "Красуні на всю голову" якось не задалися. То вона падала з тренажера, вдарившись "тим самим" місцем, то ще якась чортівня коїлася. І жодної поваги з боку обслуговуючого персоналу! Так ось, останнього разу дівчина впала, сильно вдарившись головою. І її світ змінився.

Після удару Рене зрозуміла, що вона прекрасна. Вона блондинка з довгими ногами і великими грудьми, і взагалі - вершина прагнень будь-якого чоловіка. Вона продовжила носити ті ж самі супер-міні-спідниці, але почала робити це з гордістю і безсумнівним самозамилуванням. Життя її різко поперло вгору, бо зупинити цей центнер самовпевненості далеко не кожному під силу.

Про режисерів

Режисерами фільму "Красуня на всю голову" виступили Еббі Кон та Марк Сілверштейн, сценаристи "В активному пошуку", "Клятва" та "Обіцяти - не значить одружитися". Всі три стрічки були комерційно успішними, тому студійні боси довірили парочці зняти власний фільм повністю - від сценарію і до режисури.

Чи вийшло у них? На мій погляд - так. Фільм плавно набирає обертів, поступово захоплюючи сюжетом, картинка виглядає цілісною, актори органічно вписуються в образи. Але його не можна назвати стовідсотковою "ржакою", ні. Все-таки це комедія положень, де смішить сама ситуація, в яку потрапила головна героїня, і стає цікаво, чим все це закінчиться.

Добре чи погано?

Займатися пошуком будь-яких нелогічностей в жіночій романтичній комедії - справа невдячна. Це вам не Ремпейдж якийсь, тут можна і по голові від слабкої статі отримати. Тому скажу коротко: загалом - фільм сподобався.

Гарна сама ідея, згідно з якою далеко не зовнішні чинники визначають успішність людини. Тут можна процитувати великий фільм "Чародії": "Бачити мету, вірити в себе і не помічати перешкод" - ось формула проходження крізь стіни. І досягнення потрібного тобі результату. І ще одне кіно на цю тему можна назвати цілком прийнятним.

Кадр з фільму "Красуня на всю голову"

Якби не цей тужливий ванільний фінал. 99% розв'язки сюжету - настільки заштампована, вражаюча нісенітниця, що хочеться покликати Дуейна Джонсона з кулеметом з того ж Ремпейджа, щоб він уже закінчив всі ці соплі і відправив всіх спочивати з миром. Так, зрозуміло, що з дівчат треба вичавити трішечки сліз під кінець кіношечки, але не такими ж заїзженими прийомами.

І ось тут хочеться сказати окремі слова подяки виконавиці головної ролі - Емі Шумер, яка в США є однією з топових стендап-коміків сучасності. За сценарієм, Рене мала вийти на сцену у фіналі саме так пафосно, як і намагалася. Але Емі Шумер наполягла, щоб папір замінили на пластик, і все було так, як в результаті ми побачили у фільмі. І велике людське спасибі їй за це, це була дійсно одна з найсмішніших сцен, яка згладила враження від штампів фіналу.

А оскільки фільм "Красуня на всю голову" ще показують в кінотеатрах, то вам ніхто не заважає самим піти і перевірити справедливість цієї рецензії.

Як писав CityOboz, вийшов трейлер хорору "Черниця" .