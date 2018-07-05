Гороскоп на 6 июля по картам Таро

Гороскоп на завтра, 6 июля 2018 года, по картам Таро обещает невероятное везение Овнам, конфликт – Львам и опасный компромисс Стрельцам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Michelangelo", в которой использованы сюжеты картин известного итальянца эпохи Возрождения в интерпретации художника Гвидо Зиборди Маркези.

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Овен – Колесо Фортуны

Наконец, после многих испытаний судьба улыбнется вам! Эта карта – одна из лучших в колоде. Ее название говорит само за себя. Изменчивая дама Фортуна сегодня будет вашей спутницей. Что бы вы ни делали, за что бы ни брались, всё будет удаваться наилучшим образом. Сделайте сегодня как можно больше, и даже испытать удачу в лотерее. Но помните: это колесо – в постоянном движении. Успейте воспользоваться моментом!

Новости Любовный гороскоп на июль 2018 по Таро Казановы

Телец – Туз Кубков

Эта карта обещает помощь Неба в делах любовных, а также во всех вопросах, связанных с отношениями. Сегодня вы можете ощутить прилив вдохновения, вас могут посетить новые идеи. День обещает быть очень продуктивным и очень позитивным. Воспользуйтесь случаем, чтобы уладить все конфликты, а также гармонизировать отношения с любимым человеком. Кстати, чаша, парящий над ней голубь и гостия в его клюве символизируют "причастие любви духовной".

Близнецы – Шут

Вам выпала первая карта колоды, обладающая самым большим потенциалом. Она имеет несколько "слоев", высший из которых – снисхождение духа в материю, изначальное проявление идеи Творца. На более низком уровне карта означает начало нового пути к цели. Перед вами человек, отправляющийся в путь. С чистым сердцем, с добрыми намерениями, с верой в свои силы. Цель (горные вершины) далека, но у него есть необходимый опыт (котомка за плечами), он открыт миру (его нагота). Таро говорят: вы непременно достигнете цели, но приготовьтесь к тому, что для этого потребуются усилия, а также внимание к потенциальным опасностям – на это указывает обрыв у ног "Шута".

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Рак – Маг

Эта карта символизирует высшую власть. Маг знает, как управлять стихиями природы и своими собственными порывами, он познал добро и зло и научился сохранять внутренний покой, независимо от того, что происходит вокруг. Конечно, вряд ли таких способностей можно достичь за один день, но нет никаких сомнений в том, что ваши возможности, а также ваше положение в обществе сегодня заметно укрепится. Возможно предложение руководящей должности или любая другая форма признания.

Лев – Пятерка Жезлов

Эту карту нельзя назвать позитивной. Она – о конфликте. Нельзя сказать, какую форму он примет, но сегодня вы можете столкнуться с необходимостью доказывать свою правоту, а также оказаться в ситуации соперничества или конкуренции. Не исключены семейные "разборки" и выяснение отношений с коллегами по работе. Еще одно значение карты – внутренняя борьба, связанная с переоценкой ценностей. И, наконец, есть в ней и позитивный аспект – она может означать выгоду и богатство.

Дева – Королева Кубков

Сегодня вы можете повстречать утонченную, мудрую женщину, которая обладает развитой интуицией и пятым чувством. Или эти качества проявите вы сами. День может быть связан с прозрениями и получением очень важной информации – благодаря подсказкам извне или вашим собственным открытиям. Уделяйте особое внимание "знакам" - они будут очень красноречивы.

Весы – Девятка Денариев

Второе название карты – "Владыка материального достатка". Эта карта обещает не только удовлетворение своим благосостоянием, но также позитив во всех проявлениях – на эмоциональном и ментальном уровне. Сегодня вы будете довольны всем, включая своё окружение, а также самого себя. Еще одно значение карты – отдых после тяжелого плодотворного труда, а также обретение самостоятельности в своей деятельности.

Скорпион – Пятерка Мечей

Эта карта имеет несколько "слоев", но ни один из них нельзя назвать позитивным. Первый говорит о поражении в битве. Второй – о потере интереса к цели. Какое-то время назад у вас была мечта. Вы работали над ее осуществлением. И вот, наконец, вы получили результат, но он вам уже не нужен. Третье – закулисные интриги, месть и нечестная игра. Как бы там ни было, Таро рекомендуют сегодня быть честным с самим собой и с окружающими и оставаться на стороне света. В таком случае весь этот негатив не причинит вам вреда.

Стрелец – Семерка Мечей

Вам выпала карта, которая символизирует опасный компромисс. Сегодня вы можете согласиться немного, чуть-чуть, изменить своим принципам. Закрыть на что-то глаза, промолчать там, где надо было бы высказать свое мнение и так далее. В любой другой день это было бы вполне допустимо, но не сегодня. Такой компромисс грозит потерей авторитета и уважения к вам, понижением социального статуса и даже проблемами карьерного и финансового характера. Остановитесь, пока не поздно.

Козерог – Дьявол

"Веселенькая" карта, ничего не скажешь. Но на самом деле она не так страшна, как кажется. Ее главная тема – привязанность и зависимость. Настолько сильная, что из-за этого вы фактически становитесь рабом. Сегодня Таро предлагают вам проанализировать, что или кто связывает вас по рукам и ногам, сделать "оргвыводы" и освободиться от этих уз.

Водолей – Иерофант

Это карта высшей духовной власти. На ней изображен символический Папа Римский – духовный водитель миллионов. Разумеется, вряд ли вы сможете достичь такого авторитета за одни сутки, но ваш социальный статус, уважение к вам заметно возрастут. Окружающие будут воспринимать вас как мудрого человека и профессионала – прежде всего, в делах нематериальных. И будут обращаться к вам за помощью и советом. Таро рекомендуют не позволять комплексу неполноценности всё испортить. Смело берите на себя роль лидера в тонких вопросах – она вам по плечу.

Новости Любовный гороскоп на июль 2018 по Таро Казановы

Рыбы – Король Денариев

Этот день вы можете посвятить делам практического свойства. На карте изображен предприниматель, а также настоящий хозяин, который умеет зарабатывать и сохранить нажитое. Такие деловые качества сегодня потребуются и от вас. Займитесь решением бытовых вопросов, ремонтом, приведением в порядок сада или семейных финансов. Но не превращайтесь в скрягу и не забывайте о том, что деньги иногда можно тратить.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на 2-8 июля по картам Таро Казановы.