Гороскоп на 5 июля по картам Таро

Гороскоп на завтра, 5 июля 2018 года, по картам Таро обещает "тест" Рыбам, "страшный суд" Овнам и начало нового пути Ракам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Michelangelo", в которой использованы сюжеты картин известного итальянца эпохи Возрождения в интерпретации художника Гвидо Зиборди Маркези.

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Овен - Суд

На карте изображен момент "страшного суда", когда "в последний день" "ангел вострубил", и все мертвые восстали из гробов. На самом деле, несмотря на страшный сюжет, эта карта очень позитивна. Она обещает возрождение, воскресение, преображение. Сегодня у вас появится шанс выйти на новый уровень личностного или профессионального развития. С одной стороны, у вас есть внутреннее стремление к этому, а с другой, судьба предоставляет необходимые благоприятные возможности. Еще одно значение карты – тотальное прощение всех грехов. Вам простится всё. Простите и вы всех, кто вас обидел.

Новости Любовный гороскоп на июль 2018 по Таро Казановы

Телец – Верховная Жрица

Женщину, изображенную на карте, также называют "Папессой" - Папой в женском роде. Она символизирует духовность в ее наивысшем проявлении, а также развитую интуицию, "пятое чувство" и даже экстрасенсорные способности. Сегодня вы, может быть, и не станете ясновидящим, но ваша способность к восприятию вещей незримых явно возрастет. В этот день Таро рекомендуют вам обращать особое внимание на "знаки", а также прислушиваться к внутреннему голосу. Он может давать очень ценные подсказки.

Близнецы - Звезда

Эта карта имеет несколько значений. Во-первых, она говорит о том, что сегодня вы можете погрузиться в мечты о чем-то прекрасном, но труднодостижимом. Вы будете вдохновлены новой идеей, и этот день посвятите обдумыванию того, как ее можно воплотить. Во-вторых, "Звезда" означает окончание долгого неблагоприятного периода и выход из тупика. Это рассвет после долгой ночи, это новая надежда и новая жизнь.

Рак - Шут

Не обращайте внимания на название этой карты. Оно практически не отображает ее суть. В своем высшем аспекте карта означает снисхождение духа в материю, материализацию идеи Творца, творящего вселенную. В "земном" значении эта карта символизирует начало пути к новой цели. Человек, изображенный здесь, чист сердцем, полон надежд и веры в свои силы. Он полностью открыт для мира (об этом говорит его нагота), он несет с собой багаж знаний (котомка за плечами), он верит в свою мечту (горы на заднем плане). Единственный совет Таро – не пренебрегайте мерами предосторожности. На опасность указывает обрыв у ног "Шута".

Лев – Король Мечей

На карте изображен человек, обладающий властью. Лидерские позиции сегодня можете занять и вы. Похоже, вы будете использовать довольно жесткий стиль управления и даже в чем-то авторитарный. Тем не менее, дипломатичность, профессионализм и интеллект у вас явно не отнять. Проявляйте эти качества, и успех вам гарантирован. В то же время карта может указывать на то, что вы столкнетесь с таким человеком. В таком случае Таро рекомендуют вам полностью следовать его указаниям – как руководителю ему равных нет.

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Дева – Девятка Мечей

Таро предупреждают вас об опасной ситуации, которая может возникнуть в самое ближайшее время, но которую вы способны предотвратить. Вас мучают страхи, опасения, неясные предчувствия, ночные кошмары. Вам кажется: вот-то должно произойти что-то страшное. И отчасти это действительно так. Но негативное развитие событий можно остановить просто: простите себя. Главная причина будущей проблемы – ваше собственное чувство вины. Подсознательно вы стремитесь наказать себя, и это наказание не преминет произойти. Остановите это.

Весы – Двойка Кубков

Это одна из лучших карт колоды. Она – о любви, взаимопонимании, гармонии в отношениях с любимым человеком и с окружением. Сегодня вы получите настоящее удовлетворение от общения, а также сможете разрешить все конфликты, которые накапливались долгое время. Еще одно значение карты – обмен. Обмен мыслями, идеями, чувствами и даже обмен на интимном уровне. Кстати, странная фигура вверху карты – символ души будущего ребенка, который может быть зачат сегодня.

Скорпион – Тройка Жезлов

Сегодня Таро обещают вам получение позитивного результата ваших прошлых трудов. В свое время вы приложили немало усилий для достижения цели, проявили мастерство и умение ждать, и вот – ваша цель уже в пределах видимости (корабль на горизонте). Отныне ваши позиции в материальном, социальном, профессиональном и личностном плане – будут укрепляться. Карта также указывает на плодотворную работу в команде и успешное развитие какого-то процесса.

Стрелец – Король Жезлов

На карте изображен человек дела. Он – умелый руководитель, который знает, как добиваться цели. Сегодня вы можете проявлять именно такие качества – либо вам придется столкнуться с таким человеком. Этот день может быть связан с соревнованием, со здоровым соперничеством, которое по-настоящему полезно, потому что позволяет держать себя и противника в тонусе. Вы можете ставить перед собой самые честолюбивые цели. Для их достижения придется потрудиться, но победа будет за вами.

Козерог – Королева Жезлов

Этот день может быть связан, с одной стороне, с активной деятельностью, а с другой, с применением творческого подхода к решению задач. Женщина, изображенная на карте, и практична, и романтична одновременно. Она умеет и зарабатывать, и любить, и проявлять сострадание, и оказывать поддержку. Она также независима и любит приключения. Так или иначе, сегодня вы можете либо проявлять эти качества, либо столкнуться с таким человеком. В любом случае, скучно вам точно не будет.

Водолей - Башня

Эта карта имеет несколько смысловых "слоев". Несмотря на довольно негативный сюжет, на самом деле она крайне благоприятна в контексте эволюции – личностной и любой другой. На ней изображен процесс разрушения чего-то старого, что создает пространство для нового. Да, это может быть связано с быстрыми, слишком быстрыми переменами, к которым вы можете быть не готовы. Но конечная цель этих перемен – выход на новый уровень. Таро рекомендуют с пониманием отнестись к происходящему и помнить: всё, что ни делается – к лучшему.

Новости Любовный гороскоп на июль 2018 по Таро Казановы

Рыбы - Умеренность

Тема этой карты – стабилизация или приспособление. Сегодня вам необходимо проявить гибкость, готовность к компромиссу и договороспособность. Попытайтесь придерживаться золотой середины, баланса между своими интересами и интересами тех, с кем вы будете иметь дело. Карта также может указывать на то, что в этот день судьба может предложить вам некий "тест" на вашу приверженность избранному пути. Чтобы пройти его, просто не отклоняйтесь от прежнего курса.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на 2-8 июля по картам Таро Казановы.