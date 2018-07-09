Гид по отдыху в Счастливцево: что, где, почем

Если вы не знаете, куда поехать на море в Украине, то вот подсказка: отправляйтесь на отдых в Счастливцево. Это маленькое село в Геническом районе Херсонской области. Тут проживает менее 1,5 тысячи человек, что в сотни раз меньше населения любого киевского района.

Но если Киев - это мегаполис, где сложно найти хороший водоем для отдыха, то Счастливцево - село-курорт на побережье Азовского моря. Тут нет интересных музеев и памятников архитектуры, но зато есть возможность сполна насладиться морским воздухом, лечебными грязями и экстремальными развлечениями.

OBOZREVATEL расскажет, как добраться, где поселиться и чем заняться на отдыхе в Счастливцево.

Отдых в Счастливцево: как доехать

Первый вопрос, который интересует любого туриста - как добраться. От Киева до Счастливцево - 770 км. Доехать можно на автомобиле или поезде.

Цены: из Киева на поезде можно добраться за 250 грн (плацкарт), 650 грн (купе) и 1400 грн (люкс) до Новоалексеевки, а оттуда уже на маршрутке за (20-30 грн) или такси (около 300 грн).

Отзывы: те, кто добирался на автомобиле, в большинстве случаев недовольны состоянием дорог.

Отдых в Счастливцево: проживание

Второй, не менее важный вопрос, который волнует желающих отдохнуть - где жить. Счастливцево предлагает множество вариантов жилья: от эконом до люкс-класса. В большинстве случаев это уютный частный сектор, но есть и гостиничные комплексы.

Цены: стоимость проживания в Счастливцево очень низкая. Например в "высокий сезон" можно найти неплохое жилье за 60-80 грн в сутки за одного человека. Есть возможность снять маленький коттедж за 2000 грн в сутки.

Отзывы: в основном отзывы позитивные, так как цены и сервис в Счастливцево приемлемые. "Снимали номер-люкс за 700 грн в сутки в маленьком отеле. В стоимость был включен завтрак. Очень понравилось обслуживание", - пишет Олег.

Отдых в Счастливцево: питание

Как и в любом курортном городе, в Счастливцево много ресторанов и кафе. Кухня тут мало чем отличается от стандартной курортно-морской: плов, шашлык, восточная выпечка и морепродукты. На всех пляжах можно найти медовую пахлаву и сахарную кукурузу.

Цены: комплексный обед обойдется вам в 60-100 грн. Порция шашлыка - от 25 грн.

Отдых в Счастливцево: оздоровление

Чтобы оздоровиться в Счастливцево, вам обязательно стоит посетить термальный источник. Он находится всего в трех километрах от поселка. Кроме того, тут можно купить лечебные грязи, ропу и голубую глину.

Цены: чтобы поплавать в горячих источниках, необходимо заплатить 5 грн.

Отзывы: люди остаются очень недовольны состоянием раздевалок и туалетов. Источники всем нравятся. "Лично мне очень по душе такое оздоровление. Конечно, чтобы получить максимальный эффект, необходимо пройти курс. Разовые посещения неэффективны", - пишет Светлана.

Отдых в Счастливцево: развлечения

Несмотря на то, что Счастливцево - это семейный курорт, тут найдется парочка активных развлечений. Например, кайт-станция и школа, где можно обучиться кайтингу, кайтсерфингу и кайтбордингу. Каждый, кто пройдет курс, получит международный сертификат IKO.

Цены: стоимость полуторачасового занятия - 1300 грн, а трехчасового - 2000 грн.

Отзывы: те, кто решился "встать на доску", остаются довольны. "Я не рискнула, было страшно, но брату с отцом понравилось. Должна сказать, что волны очень большие для простого плавания. Далеко заплывать опасно, но для подобных видов спорта - в самый раз", - пишет Татьяна.

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