Финал Лиги чемпионов: куда пойти и что посмотреть в Киеве

В Киеве 26 мая состоится грандиозное футбольное событие – мужской финал Лиги чемпионов УЕФА. На НСК "Олимпийский" сойдутся английский футбольный клуб "Ливерпуль" и испанский "Реал".

В ближайшие дни тысячи болельщиков смогут посетить Фестиваль чемпионов и грандиозный концерт на Крещатике, посмотреть финал в прямом эфире в некоторых фан-зонах, принять участие в тематическом квесте и сфотографироваться на память с футбольной атрибутикой, размещенной по всему городу.

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Накануне самого престижного клубного тунира Европы CityOboz собрал главные мероприятия и места, связанные с финалом ЛЧ, которые стоит посетить в Киеве.

Фан-зоны

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В Киеве обустроили четыре фан-зоны: на Крещатике, в парке Шевченко, возле дворца "Украина" и на Контрактовой площади. Две из них – для фанатов команд-участниц, чтобы они не пересекались. Болельщики "Ливерпуля" собираются в парке Шевченко, а фанаты "Реала" – у дворца "Украина".

Парк Шевченко facebook

А вот в самом сердце столицы, на Крещатике, с 24 по 27 мая проходит Фестиваль чемпионов. Здесь пройдут самые масштабные мероприятия: выступления украинских и зарубежных звезд, турниры с участием легенд футбола и автограф-сессии.

Фан-зона сможет разместить до 20 тысяч болельщиков. Вход на территорию свободный.

Напомним также, что в воскресенье, 27 мая, на Крещатике состоится грандиозный концерт, приуроченный ко Дню Киева 2018 и закрытию футбольного турнира.

Онлайн-трансляция

В предыдущие годы в фан-зонах в прямом эфире финал турнира не показывали. Однако в этот раз все изменилось. Контрактовая площадь станет единственным местом в Киеве, где будет бесплатная онлайн-трансляция матча. Здесь установят большой экран, а сама фан-зона сможет разместить до 15 тысяч болельщиков.

В прямом эфир матч покажут и на Певческом поле. Но не бесплатно. Чтобы сюда попасть, нужно купить входной билет.

Фотозоны

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К финалу Лиги чемпионов футбольной атрибутикой декорировали практически весь Киев – от центра до метро "Черниговская" и Харьковской площади. Баннеры и символы турнира появились на зданиях, остановках общественного транспорта и фонарях вдоль главных улиц города.

Одна из самых интересных фотозон находится на Софийской площади. Здесь установили 20-метровую копию Кубка Лиги чемпионов. Еще одно место для селфи – Майдан Незалежности. Здесь снова появилась огромная надпись "I love Kyiv". А рядом с ней на клумбе с цветами выложили аббревиатуру UEFA.

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Огромную декорацию установили также у Бессарабской площади и "встроили" в здание кинотеатра "Киев".

Обозреватель

/kiev.informator.ua

Квест

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Внимательные болельщики могут принять участие в специальном квесте. В разных местах столицы установлены восемь звезд с изображением логотипа финала Лиги чемпионов. Они расположены на Майдане Независимости, Андреевском спуске, Золотых воротах, Михайловской площади, возле Оперного театра и памятника основателям Киева, на Площади Конституции возле Верховной Рады и на смотровой площадке возле Площади Славы.

Нужно собрать фото всех восьми звезд, выставить их в социальных сетях Facebook и Instagram, а потом зарегистрироваться в специальном приложении. Тот, кто выполнит все условия, сможет выиграть один из 10 мячей с автографами участников турнира и другие призы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая Киев традиционно празднует День города. По этому случаю в столице подготовили массу увлекательных событий.