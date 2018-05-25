Фінал Ліги чемпіонів: куди піти і що подивитися у Києві

У Києві 26 травня відбудеться грандіозна футбольна подія - чоловічий фінал Ліги чемпіонів УЄФА. На НСК "Олімпійський" зійдуться англійський футбольний клуб "Ліверпуль" та іспанський "Реал".

Найближчими днями тисячі уболівальників зможуть відвідати Фестиваль чемпіонів та грандіозний концерт на Хрещатику, подивитися фінал у прямому ефірі у деяких фан-зонах, взяти участь у тематичному квесті та сфотографуватися на пам'ять з футбольною атрибутикою, розміщеною по всьому місту.

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Напередодні найпрестижнішого клубного туніра Європи CityOboz зібрав головні заходи і місця, пов'язані з фіналом ЛЧ, які варто відвідати у Києві.

Фан-зони

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У Києві облаштували чотири фан-зони: на Хрещатику, в парку Шевченка, біля палацу "Україна" та на Контрактовій площі.

Дві з них - для фанатів команд-учасниць, щоб вони не перетиналися. Вболівальники "Ліверпуля" збираються у парку Шевченка, а фанати "Реала" - біля палацу "Україна".

парк Шевченка facebook

А ось в самому серці столиці, на Хрещатику, з 24 по 27 травня проходить Фестиваль чемпіонів. Тут відбудуться наймасштабніші заходи: виступи українських та зарубіжних зірок, турніри за участю легенд футболу і автограф-сесії.

Фан-зона зможе вмістити до 20 тисяч уболівальників. Вхід на територію вільний.

Нагадаємо також, що в неділю, 27 травня, на Хрещатику відбудеться грандіозний концерт, приурочений до Дня Києва 2018 і закриття футбольного турніру.

Онлайн трансляція

В попередні роки у фан-зонах у прямому ефірі фінал турніру не показували. Однак цього разу все змінилося. Контрактова площа стане єдиним місцем у Києві, де буде безкоштовна онлайн-трансляція матчу. Тут встановлять великий екран, а сама фан-зона зможе вмістити до 15 тисяч уболівальників.

У прямому ефір матч покажуть і на Співочому полі. Але не безкоштовно. Щоб сюди потрапити, треба купити вхідний квиток.

Фотозони

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До фіналу Ліги чемпіонів футбольною атрибутикою декорували практично весь Київ - від центру до метро "Чернігівська" і Харківської площі. Банери і символи турніру з'явилися на будівлях, зупинках громадського транспорту та ліхтарях уздовж головних вулиць міста.

Одна з найцікавіших фотозон розташована на Софійській площі. Тут встановили 20-метрову копію Кубка Ліги чемпіонів. Ще одне місце для селфі - Майдан Незалежності. Тут знову з'явилася величезна напис "I love Kyiv". А поруч із ним на клумбі виклали абревіатуру UEFA.

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Величезну декорацію встановили також біля Бессарабської площі і "вмонтували" в будівлю кінотеатру "Київ".

оглядач

/kiev.informator.ua

Квест

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Уважні вболівальники зможуть взяти участь у спеціальному квесті. У різних місцях столиці встановлено вісім зірок із зображенням логотипу фіналу Ліги чемпіонів. Вони розташовані на Майдані Незалежності, Андріївському узвозі, Золотих воротах, Михайлівській площі, біля Оперного театру та пам'ятника засновникам Києва, на Площі Конституції біля Верховної Ради і на оглядовому майданчику біля Площі Слави.

Потрібно зібрати фото всіх восьми зірок, виставити їх у соціальних мережах Facebook та Instagram, а потім зареєструватися у спеціальному додатку. Той, хто виконає всі умови, зможе виграти один з 10 м'ячів з автографами учасників турніру та інші призи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці травня Київ традиційно святкує День міста. З цієї нагоди у столиці підготували масу цікавих подій .