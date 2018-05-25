Куда пойти в Киеве: афиша выходных 25-28 мая

В эти выходные в Киеве состоится масса увлекательных событий. Столица празднует День города, принимает финал Лиги чемпионов УЕФА и отмечает христианский праздник Троицу, из-за которого понедельник, 28 мая, будет выходным днем.
По случаю праздников CityOboz подготовил обзор самых интересных мероприятий 25-28 мая.
Фестиваль чемпионов
26 мая в Киеве состоится мужской финал Лиги чемпионов УЕФА. На НСК "Олимпийский" сойдутся английский футбольный клуб "Ливерпуль" и испанский "Реал". Поскольку многие болельщики не смогут попасть на стадион, по всему Киеву обустроили фан-зоны и фотозоны.
По случаю грандиозного футбольного события на Крещатике с 24 мая проходит Фестиваль чемпионов, в рамках которого для киевлян и гостей столицы будут выступать украинские и зарубежные звезды.
Где: Крещатик
Когда: 24 – 27 мая
Кураж Night Market India
25-28 мая в Киеве пройдет самый масштабный, самый яркий и самый запоминающийся Кураж Базар в году — ночной маркет в индийском стиле с огромной барахолкой, захватывающим перформансом, всемирно известными музыкантами, инклюзивной детской зоной, лекторием и фуд-кортом.
А 28 мая на Кураж Базаре случится особенный день — с Элтоном Джоном. Звездный гость приедет в Киев по приглашению фонда Елены Пинчук "АнтиСПИД" и проведет день на благотворительной барахолке, выбирая очки и общаясь. В честь приезда звезды первой величины гостей ждет много сюрпризов.
Где: Арт-завод Платформа (улица Беломорская, 1)
Когда: 25-28
Финал конкурса "Мисс Киев"
25 мая в столице состоится финал конкурса "Мисс Киев-2018". В этом году финал конкурса приурочен Дню Киева. За корону будут соревноваться 16 участниц. Победительницы и призеры конкурса традиционно представят Украину на мировых парадах красоты.
Где: ивент-холл Freedom (улица Кирилловская, 134)
Когда: 25 мая
Фестиваль мороженого
В Украинском доме ко дню Киева состоится масштабная ярмарка мороженого. Продукцию в широком ассортименте предложат самые известные отечественные производители. Здесь можно будет принять участие в конкурсе, беспроигрышной лотерее или викторине. Вход на мероприятие свободный.
Где: Украинский дом (Крещатик, 2)
Когда: 26-27 мая
Ярмарка на Андреевском спуске
В День Киева оживет и Подол. На Андреевский спуск съедутся народные мастера со всей Украины. Ярмарка продлится три дня с 26 по 28 мая.
Где: Подол (Андреевский спуск)
Когда: 26-28 мая
Большой концерт ко Дню Киева
27 мая на Майдане Независимости состоится грандиозный концерт по случаю празднования Дня Киева и закрытия финала Лиги чемпионов УЕФА.
В программе – выступления трех оркестров и двух хоров, шоу маршевых барабанщиков и шоу на цимбалах, VJ-шоу и DJ-сеты, вокальные и танцевальные перформансы-флешмобы, а также много неожиданностей и сюрпризов.
Где: Майдан Незалежности
Когда: 27 мая
Кинофестиваль "Молодость"
Впервые за свою многолетнюю историю фестиваль "Молодость" пройдет в обновленном весеннем формате и выйдет за пределы кинотеатров. Кинопоказы и мероприятия состоятся под открытым небом, на популярных открытых площадках Киева.
На 47-м фестивале "Молодость" представят более 200 полнометражных и короткометражных фильмов. Зрители увидят яркое дебютное кино в конкурсных программах (студенческие фильмы, короткометражные фильмы, полнометражные фильмы) и современные украинские короткометражки в Национальном конкурсе. Как и всегда, на "Молодости" во внеконкурсных программах будут демонстрироваться самые громкие фильмы последнего года.
Где: Почтовая площадь (открытие фестиваля), все локации здесь.
Когда: 27 мая – 3 июня
Фестиваль Craft Beer Fest
Майский Craft Beer Fest – это около 30 крафтовых пивоварен, более сотни видов пива, неограниченное количество вкусной еды, живая музыка, зоны развлечений для взрослых и детей, а также мастер-классы от известных пивоваров и специалистов пивной дела.
Где: ВДНГ (пр-т Академика Глушкова, 1)
Когда: 26-27 мая
Ярмарка народного искусства и XI фестиваль "Кобзарская троица"
Во дворе Музея Ивана Гончара состоится ярмарка народного искусства, на которой можно будет приобрести изделия гончарства, традиционную вышитую одежду и украшения, головные уборы, ковры и многое другое.
Также здесь пройдет XI фестиваль украинской эпической традиции "Кобзарская троица" с мастер-классами, выставками, презентациями, концертами и научно-практической конференцией.
Где: Музей Ивана Гончара (ул. Лаврская,19)
Когда: 26 – 27 мая
День Киева в княжестве "Киевская Русь"
Древний Киев в "Парке Киевская Русь" в с. Копачов предлагает отпраздновать День столицы в гостях у предков – во времена князей Владимира и Ярослава, княгини Ольги.
В исполнении театра будет воссоздана легенда "Как Киев Киевом стал" об апостоле Андрее, который предрек появление большого города на днепровских холмах. Зрелищной частью программы станет демонстрация ратного мастерства от княжеской дружины — искусные всадники воссоздадут древние боевые искусства, будут упражняться с историческим оружием и устроят конно-рыцарский турнир.
Где: с. Копачов (Обуховский район)
Когда: 26 – 28 мая
На CityOboz вы также можете узнать программу фестиваля Archikidz!, который состоится в Киеве 2 и 3 июня.