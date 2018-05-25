Куда пойти в Киеве: афиша выходных 25-28 мая

В эти выходные в Киеве состоится масса увлекательных событий. Столица празднует День города, принимает финал Лиги чемпионов УЕФА и отмечает христианский праздник Троицу, из-за которого понедельник, 28 мая, будет выходным днем.

По случаю праздников CityOboz подготовил обзор самых интересных мероприятий 25-28 мая.

Фестиваль чемпионов

26 мая в Киеве состоится мужской финал Лиги чемпионов УЕФА. На НСК "Олимпийский" сойдутся английский футбольный клуб "Ливерпуль" и испанский "Реал". Поскольку многие болельщики не смогут попасть на стадион, по всему Киеву обустроили фан-зоны и фотозоны.

По случаю грандиозного футбольного события на Крещатике с 24 мая проходит Фестиваль чемпионов, в рамках которого для киевлян и гостей столицы будут выступать украинские и зарубежные звезды.

Где: Крещатик

Когда: 24 – 27 мая

Кураж Night Market India

25-28 мая в Киеве пройдет самый масштабный, самый яркий и самый запоминающийся Кураж Базар в году — ночной маркет в индийском стиле с огромной барахолкой, захватывающим перформансом, всемирно известными музыкантами, инклюзивной детской зоной, лекторием и фуд-кортом.

А 28 мая на Кураж Базаре случится особенный день — с Элтоном Джоном. Звездный гость приедет в Киев по приглашению фонда Елены Пинчук "АнтиСПИД" и проведет день на благотворительной барахолке, выбирая очки и общаясь. В честь приезда звезды первой величины гостей ждет много сюрпризов.

Где: Арт-завод Платформа (улица Беломорская, 1)

Когда: 25-28

Финал конкурса "Мисс Киев"

25 мая в столице состоится финал конкурса "Мисс Киев-2018". В этом году финал конкурса приурочен Дню Киева. За корону будут соревноваться 16 участниц. Победительницы и призеры конкурса традиционно представят Украину на мировых парадах красоты.

Где: ивент-холл Freedom (улица Кирилловская, 134)

Когда: 25 мая

Фестиваль мороженого

В Украинском доме ко дню Киева состоится масштабная ярмарка мороженого. Продукцию в широком ассортименте предложат самые известные отечественные производители. Здесь можно будет принять участие в конкурсе, беспроигрышной лотерее или викторине. Вход на мероприятие свободный.

Где: Украинский дом (Крещатик, 2)

Когда: 26-27 мая

Ярмарка на Андреевском спуске

В День Киева оживет и Подол. На Андреевский спуск съедутся народные мастера со всей Украины. Ярмарка продлится три дня с 26 по 28 мая.

Где: Подол (Андреевский спуск)

Когда: 26-28 мая

Большой концерт ко Дню Киева

27 мая на Майдане Независимости состоится грандиозный концерт по случаю празднования Дня Киева и закрытия финала Лиги чемпионов УЕФА.

В программе – выступления трех оркестров и двух хоров, шоу маршевых барабанщиков и шоу на цимбалах, VJ-шоу и DJ-сеты, вокальные и танцевальные перформансы-флешмобы, а также много неожиданностей и сюрпризов.

Где: Майдан Незалежности

Когда: 27 мая

Кинофестиваль "Молодость"

Впервые за свою многолетнюю историю фестиваль "Молодость" пройдет в обновленном весеннем формате и выйдет за пределы кинотеатров. Кинопоказы и мероприятия состоятся под открытым небом, на популярных открытых площадках Киева.

На 47-м фестивале "Молодость" представят более 200 полнометражных и короткометражных фильмов. Зрители увидят яркое дебютное кино в конкурсных программах (студенческие фильмы, короткометражные фильмы, полнометражные фильмы) и современные украинские короткометражки в Национальном конкурсе. Как и всегда, на "Молодости" во внеконкурсных программах будут демонстрироваться самые громкие фильмы последнего года.

Где: Почтовая площадь (открытие фестиваля), все локации здесь.

Когда: 27 мая – 3 июня

Фестиваль Craft Beer Fest

Майский Craft Beer Fest – это около 30 крафтовых пивоварен, более сотни видов пива, неограниченное количество вкусной еды, живая музыка, зоны развлечений для взрослых и детей, а также мастер-классы от известных пивоваров и специалистов пивной дела.

Где: ВДНГ (пр-т Академика Глушкова, 1)

Когда: 26-27 мая

Ярмарка народного искусства и XI фестиваль "Кобзарская троица"

Во дворе Музея Ивана Гончара состоится ярмарка народного искусства, на которой можно будет приобрести изделия гончарства, традиционную вышитую одежду и украшения, головные уборы, ковры и многое другое.

Также здесь пройдет XI фестиваль украинской эпической традиции "Кобзарская троица" с мастер-классами, выставками, презентациями, концертами и научно-практической конференцией.

Где: Музей Ивана Гончара (ул. Лаврская,19)

Когда: 26 – 27 мая

День Киева в княжестве "Киевская Русь"

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" в с. Копачов предлагает отпраздновать День столицы в гостях у предков – во времена князей Владимира и Ярослава, княгини Ольги.

В исполнении театра будет воссоздана легенда "Как Киев Киевом стал" об апостоле Андрее, который предрек появление большого города на днепровских холмах. Зрелищной частью программы станет демонстрация ратного мастерства от княжеской дружины — искусные всадники воссоздадут древние боевые искусства, будут упражняться с историческим оружием и устроят конно-рыцарский турнир.

Где: с. Копачов (Обуховский район)

Когда: 26 – 28 мая

На CityOboz вы также можете узнать программу фестиваля Archikidz!, который состоится в Киеве 2 и 3 июня.