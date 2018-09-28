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Известное кафе в центре Киева лишили лицензии из-за некачественных блюд

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В Киеве на Почтовой площади известное кафе "Компот" лишили лицензии.

Решение о лишении заведения франшизы вступило в силу еще 1 сентября 2018 года и было принято после нескольких проверок. Об этом в Facebооk написал ресторатор и основатель сети Савва Либкин.

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Причиной он назвал неоднократные нарушения стандартов качества приготовления блюд и обслуживания гостей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в кафе, расположенное в ТРЦ "Дрим Таун" в Киеве, посетители обнаружили множество живых тараканов на подносе для еды.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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