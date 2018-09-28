В Одессе произошло дерзкое нападение на инкассаторов: фото и видео

Вечером, 28 сентября, в центре Одессы напали на инкассаторов "Ощадбанка".

По информации источников OBOZREVATEL, есть раненые. Это случилось на углу Софиевской и Торговой улиц. Предварительно, преступники стреляли из "ПМ" (пистолета Макарова).

Как сообщает "Думская", нападавшие скрылись с места преступления на Lexus бежевого цвета. В городе объявлен план "Сирена".

Отмечается, что один инкассатор получил пулю в ступню, второй - в бедро. Их госпитализировали. Состояние одного из них - крайне тяжелое, он в операционной. Второй находится в состоянии средней тяжести.

"Это частная фирма, занимающаяся инкассированием обменных пунктов", — рассказал начальник ГУНП Дмитрий Головин.

Злоумышленники похитили свыше 3 млн гривен. По факту нападения на инкассаторов открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первое нападение на инкассаторов в Одессе за последний месяц. 21 сентября полиция задержала пятерых подозреваемых. В сети сообщали, что преступникам досталось 200 тыс. грн.