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В Одессе произошло дерзкое нападение на инкассаторов: фото и видео

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Вечером, 28 сентября, в центре Одессы напали на инкассаторов "Ощадбанка".

По информации источников OBOZREVATEL, есть раненые. Это случилось на углу Софиевской и Торговой улиц. Предварительно, преступники стреляли из "ПМ" (пистолета Макарова).

Как сообщает "Думская", нападавшие скрылись с места преступления на Lexus бежевого цвета. В городе объявлен план "Сирена".

Отмечается, что один инкассатор получил пулю в ступню, второй - в бедро. Их госпитализировали. Состояние одного из них - крайне тяжелое, он в операционной. Второй находится в состоянии средней тяжести.

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"Это частная фирма, занимающаяся инкассированием обменных пунктов", — рассказал начальник ГУНП Дмитрий Головин.

Злоумышленники похитили свыше 3 млн гривен. По факту нападения на инкассаторов открыто уголовное производство.

В Одессе произошло дерзкое нападение на инкассаторов: фото и видео
В Одессе произошло дерзкое нападение на инкассаторов: фото и видео
В Одессе произошло дерзкое нападение на инкассаторов: фото и видео
В Одессе произошло дерзкое нападение на инкассаторов: фото и видео
В Одессе произошло дерзкое нападение на инкассаторов: фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первое нападение на инкассаторов в Одессе за последний месяц. 21 сентября полиция задержала пятерых подозреваемых. В сети сообщали, что преступникам досталось 200 тыс. грн.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаОдесса
Объекты
"Ощадбанк"полиция
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