В Киеве и Чернигове мощные ливни затопили улицы

В субботу, 21 июля, по Украины вновь прошли сильные ливни, из-за чего в некоторых городах возникли подтопления. В частности, после выпада осадков сильно затопило улицы Киева и Чернигова.
Очевидцы подтоплений выкладывают свои фото и видео в Facebook и YouTube.
Как можно рассмотреть на роликах, в Киеве затопило улицы Полярную, Богатырскую и другие районы. На записях запечатлены попытки водителей городских автомобилей преодолеть большие участки скопления воды.
В Чернигове затопило улицу Селюка, на месте возник стихийный митинг разгневанных жителей.
Как сообщил Facebook-паблик КП "Чернігівводоканал", в результате непогоды затопило 4-ю канализационную насосную станцию (КНС) на перекрестке ул. Кольцевая и проспекта Мира.
На месте происшествия работает техника водоканала и откачивает воду, однако с имеющимся ее объемом быстро справиться не удается.
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, появился прогноз погоды на неделю.