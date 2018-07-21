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В Киеве и Чернигове мощные ливни затопили улицы

1.1тЧитать новость на украинском

В субботу, 21 июля, по Украины вновь прошли сильные ливни, из-за чего в некоторых городах возникли подтопления. В частности, после выпада осадков сильно затопило улицы Киева и Чернигова.

Очевидцы подтоплений выкладывают свои фото и видео в Facebook и YouTube.

Как можно рассмотреть на роликах, в Киеве затопило улицы Полярную, Богатырскую и другие районы. На записях запечатлены попытки водителей городских автомобилей преодолеть большие участки скопления воды.

В Чернигове затопило улицу Селюка, на месте возник стихийный митинг разгневанных жителей.

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Как сообщил Facebook-паблик КП "Чернігівводоканал", в результате непогоды затопило 4-ю канализационную насосную станцию (КНС) на перекрестке ул. Кольцевая и проспекта Мира.

На месте происшествия работает техника водоканала и откачивает воду, однако с имеющимся ее объемом быстро справиться не удается.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, появился прогноз погоды на неделю.

Место
Украина
Объекты
погодасоцсетиFacebookYoutube
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