"Приехали за конфетами": полиция объяснила беспредел ромов в Киеве

Жители Киева не обращались в полицию с жалобами на нашествие ромов на Центральном железнодорожном вокзале. В этом заверил командир батальона Патрульной полиции Украины Евгений Зборовский.

На своей странице в Facebook он ответил журналисту Богдану Буткевичу, который обвинил правоохранителей в бездействии. Зборовский рассказал, что сразу после прочтения поста три экипажа патрульной полиции выехали на Киевский вокзал. Однако помощь там не понадобилась.

"Позавчера ночью отработали традиционно с 5 до 8 часов утра парковку перед входом на Центральный вокзал пять автопатрулей и я в том числе, и ни один гражданин не подошел и не указал, что происходят противоправные действия на вокзале", ― отметил полицейский.

Также он привел еще несколько примеров того, что граждане ни разу не обращались из-за нарушения закона ромами.

"Приезжаю лично на вокзал, двигаемся к залам ожидания, по дороге вижу компанию из семи людей обслуживающего персонала вокзала, подходим к ним, спрашиваю, есть ли проблемы с ромами. Абсолютно спокойно отвечают, что никаких проблем нет, случаев, чтобы к кому-то цеплялись или грабили не слышали, все как всегда на "гробки" приехали-уехали", ― написал Зборовский.

Также полицейский сказал, что лично общался с одним из ромов на вокзале, и он заверил, что они ждут своего поезда. В доказательство своих слов мужчина показал пачку билетов на поезд до Мукачево.

Facebook Evhen Zborowski

Facebook Evhen Zborowski

Facebook Evhen Zborowski

"Ромы приехали в Киев за конфетами. Да, приехали через полстраны на гробки в Киев, чтобы нагрести полные мешки конфет, которые вы для чего-то оставляете на кладбищах как своеобразное приглашение. Да, ромы часто не самые воспитанные и не самые культурные представители нашего многонационального общества и часто ведут себя очень нагло, но за последние дни никакого повышения количества краж на вокзале не зафиксировано", ― прокомментировал полицейский.

Также Зборовский заявил, что правоохранителям сложно привлечь к ответственности лицо без паспорта и без доказательства вины.

"Граждане желают, чтобы полиция "навела порядок", но взять и сделать что-то с группой ромов, которая просто спит на вокзале, мы не можем", ― подвел итог Зборовский.

Как писал "Обозреватель" , в Киеве жители массово начали жаловаться на нашествие ромов. Так, ранее киевляне заметили целую группу ромов в метро, которые проходили через турникет не оплачивая проезд.