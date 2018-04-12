"Как вши на голове!" Киевлянку напугали ромы-грабители 

В Киеве в Соломенском районе ромы пытались ограбить местную жительницу.

Об этом пострадавшая Анна Орлова написала на странице группы Los Solomas в Facebook.

"Одна из убогих (цыгане), смотря мне в глаза, засовывает руку в сумку, при этом предварительно ее открыв, устроились они как вши на голове, очень удобно. Работать не хотим, зато людей грабим!" - отметила она.

По словам Анны, полиция ничего с ними сделать не может.

Анна Орлова, Facebook

"Ездят на троллейбусе №3, выходят около вокзала, и пока ты переходишь дорогу, они сзади роются в твоих карманах или сумке, когда ловишь их, они быстро сматываются, делая вид, что не причем вовсе. И их на соломе и около вокзала тьма тьмущая", - добавила киевлянка.

Она утверждает, что полиция их забирает и через час отпускает под предлогом, что у них нет паспорта, а "значит они не существуют".

Пользователей в сети разгневал данный инцидент.

"Сколько тут люди писали, нет на них управы, спасибо тем, кто на той неделе их хорошо отшманал, и это люди, а не полиция", - отметила Татьяна Борт.

"Столкнулась с ними, когда садилась в 401 маршрутку. Две девки и парень полезли ко мне в сумку. Вовремя заметила и нагрымала на них", - добавила Жанна Стефанска.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве пассажирка автобуса попалась ромам.