"Вонь и блохи": на киевском вокзале ромы устроили "гадюшник"

В Киеве на железнодорожном вокзале группа ромов поселилась в зале ожидания.
Как сообщается на странице Соломенского района в Facebook, они спят прямо на полу, рядом валяются их вещи.
"На железнодорожном вокзале открылся уютный хостел. Заведение оформлено в лучших цыганских традициях. Клиентов ждет большая спальня-студия с интересными соседями. Также к вашим услугам бессонница из-за постоянных попыток ограбления, блохи и невыносимая вонь из-за смуглых аниматоров", - говорится в сообщении.
Под постом посыпались гневные комментарии пользователей.
"Я в шоке", "Опять цыгане?", "Стыдно за свою страну", "Хлорки побольше", - написали они.
Елена Машук добавила, что они еще нужду справляют, не отходя от лежбища, на лестницах, ведущих к перронам.
Как сообщал CityOboz, толпа ромов устроила беспредел в киевском метро.