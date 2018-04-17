"Вонь и блохи": на киевском вокзале ромы устроили "гадюшник"

В Киеве на железнодорожном вокзале группа ромов поселилась в зале ожидания.

Как сообщается на странице Соломенского района в Facebook, они спят прямо на полу, рядом валяются их вещи.

"На железнодорожном вокзале открылся уютный хостел. Заведение оформлено в лучших цыганских традициях. Клиентов ждет большая спальня-студия с интересными соседями. Также к вашим услугам бессонница из-за постоянных попыток ограбления, блохи и невыносимая вонь из-за смуглых аниматоров", - говорится в сообщении.

Под постом посыпались гневные комментарии пользователей.

"Я в шоке", "Опять цыгане?", "Стыдно за свою страну", "Хлорки побольше", - написали они.

Елена Машук добавила, что они еще нужду справляют, не отходя от лежбища, на лестницах, ведущих к перронам.

Как сообщал CityOboz, толпа ромов устроила беспредел в киевском метро.