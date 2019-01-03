Куда пойти во Львове 6-7 января: праздничная афиша

В праздничные дни многие люди любят путешествовать и обязательно захотят посетить культурную столицу Украины – Львов, где в это время будет достаточно ярких событий.

OBOZREVATEL подобрал список самых интересных мероприятий, которые могут посетить жители и гости города на любой карман и для любой компании.

Вынос Рождественского дидуха

Вынос Рождественского дидуха moemisto.ua

Символ Рождества установят на площади Яворского, напротив гарнизонного храма Святых апостолов Петра и Павла. К представлению традиционно присоединятся колядники, а также различные творческие коллективы.

Где: Площадь Яворского

Когда: 6 января в 12:00

Цена: вход свободный

Рождественская ярмарка во Львове

Рождественская ярмарка во Львове moemisto.ua

Традиционно посетители ярмарки смогут приобрести разнообразные изделия ручной работы, в частности праздничные сувениры, аксессуары для дома, украшения, одежда и др. Кроме этого, каждый желающий сможет насладиться горячими блюдами и напитками, а также попеть колядок.Еще будут проходить различные мероприятия: конкурс скульптур, праздничное шествие звездочетов, рождественский фестиваль.

Где: в центре Львова

Когда: с 7 декабря до 20 января

Цена: вход свободный

Рождественская ярмарка на Сыхове

Огоньки sykhiv.media

На проспекте Червоной Калины обустроят с десяток торговых домиков. В них можно будет приобрести не только праздничные товары и изделия ручной работы, но и рождественские лакомства. Еще гостей будут развлекать вертепами и колядниками.

Где: на площади перед кинотеатром им. Довженко

Когда: с 14 декабря по 14 января

Цена: вход свободный

Рождественский каток на площади Рынок

Рождественский каток на площади Рынок moemisto.ua

Ежегодно во Львове устанавливают большой каток, где все желающие могут весело провести время. Как и в предыдущие годы, каток, площадью около 990 квадратных метров, обустроили на северной стороне площади Рынок.

Где: северная сторона площади Рынок

Когда: 3 января — 15 марта

Цена: 70-130 гривен

Новогодний грузовик Coca-Cola

Новогодний грузовик Coca-Cola Coca-Cola

По традиции праздничный грузовик путешествует по Украине.

Где и когда: 6 января — грузовик Coca-Cola сделает остановки на проспекте Свободы, площади Мицкевича, улицы Галицкой.

Чтобы получить праздничную Сoca-Cola Zero, необходимо:

- сделать фото с праздничными героями от Сoca-Cola или просто возле Новогоднего грузовика и поделиться впечатлениями на своих страницах в социальных сетях Facebook или Instagram с хэштегом #БудьСантою;

- если у вас нет аккаунта в социальных сетях, то для поддержания духа праздника, необходимо собраться группой от 4-х человек, взяться за руки и громко крикнуть: "Coca-Cola!" И тогда каждый из участников получит свою бутылку Сoca-Cola Zero.

Цена: вход свободный

Рождественский концерт Русланы

Руслана lviv.sq.com.ua

Умело сочетая традиции и современность, Руслана продолжает историю празднования украинского Рождества, в котором этника сочетается с современными музыкальными стилями.

Где: Национальный академический театр оперы и балета им. С. Крушельницкой (на площади перед Львовской оперой, г. Львов, пр. Свободы, 28)

Когда — 7 января в 19:00

Цена: вход свободный

Выставка украинского художника Ивана Труша "Ретроспектива"

Выставка украинского художника Ивана Труша "Ретроспектива" moemisto.ua

Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения художника. Посетители увидят произведения в жанрах пейзажа, психологического портрета и сюжетных композиций.

Где: в музее имени Андрея Шептицкого

Когда: с 13 декабря до 24 февраля

Цена: 40 гривен

Магия Рождества — Праздничная выставка

Экспозиция собрала произведения 5-ти львовских художников.

Где: в Музейно-культурном комплексе "Львиварня"

Когда: с 14 декабря по 18 февраля

Цена: 60 ​​гривен

Выставка "Живые динозавры"

Всего на выставке представлено 24 вида подвижных моделей динозавров в реальных размерах. Посетители смогут окунуться в незабываемое путешествие в доисторические времена.

Где: на площади возле Forum Lviv

Когда: 3-27 января.

Цена: взрослого билета — 120 грн, детского — 100.

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