Куда пойти во Львове 6-7 января: праздничная афиша

В праздничные дни многие люди любят путешествовать и обязательно захотят посетить культурную столицу Украины – Львов, где в это время будет достаточно ярких событий.
OBOZREVATEL подобрал список самых интересных мероприятий, которые могут посетить жители и гости города на любой карман и для любой компании.
Вынос Рождественского дидуха
Вынос Рождественского дидуха
moemisto.ua
Символ Рождества установят на площади Яворского, напротив гарнизонного храма Святых апостолов Петра и Павла. К представлению традиционно присоединятся колядники, а также различные творческие коллективы.
Где: Площадь Яворского
Когда: 6 января в 12:00
Цена: вход свободный
Рождественская ярмарка во Львове
Рождественская ярмарка во Львове
moemisto.ua
Традиционно посетители ярмарки смогут приобрести разнообразные изделия ручной работы, в частности праздничные сувениры, аксессуары для дома, украшения, одежда и др. Кроме этого, каждый желающий сможет насладиться горячими блюдами и напитками, а также попеть колядок.Еще будут проходить различные мероприятия: конкурс скульптур, праздничное шествие звездочетов, рождественский фестиваль.
Где: в центре Львова
Когда: с 7 декабря до 20 января
Цена: вход свободный
Рождественская ярмарка на Сыхове
Огоньки
sykhiv.media
На проспекте Червоной Калины обустроят с десяток торговых домиков. В них можно будет приобрести не только праздничные товары и изделия ручной работы, но и рождественские лакомства. Еще гостей будут развлекать вертепами и колядниками.
Где: на площади перед кинотеатром им. Довженко
Когда: с 14 декабря по 14 января
Цена: вход свободный
Рождественский каток на площади Рынок
Рождественский каток на площади Рынок
moemisto.ua
Ежегодно во Львове устанавливают большой каток, где все желающие могут весело провести время. Как и в предыдущие годы, каток, площадью около 990 квадратных метров, обустроили на северной стороне площади Рынок.
Где: северная сторона площади Рынок
Когда: 3 января — 15 марта
Цена: 70-130 гривен
Новогодний грузовик Coca-Cola
Новогодний грузовик Coca-Cola
Coca-Cola
По традиции праздничный грузовик путешествует по Украине.
Где и когда: 6 января — грузовик Coca-Cola сделает остановки на проспекте Свободы, площади Мицкевича, улицы Галицкой.
Чтобы получить праздничную Сoca-Cola Zero, необходимо:
- сделать фото с праздничными героями от Сoca-Cola или просто возле Новогоднего грузовика и поделиться впечатлениями на своих страницах в социальных сетях Facebook или Instagram с хэштегом #БудьСантою;
- если у вас нет аккаунта в социальных сетях, то для поддержания духа праздника, необходимо собраться группой от 4-х человек, взяться за руки и громко крикнуть: "Coca-Cola!" И тогда каждый из участников получит свою бутылку Сoca-Cola Zero.
Цена: вход свободный
Рождественский концерт Русланы
Руслана
lviv.sq.com.ua
Умело сочетая традиции и современность, Руслана продолжает историю празднования украинского Рождества, в котором этника сочетается с современными музыкальными стилями.
Где: Национальный академический театр оперы и балета им. С. Крушельницкой (на площади перед Львовской оперой, г. Львов, пр. Свободы, 28)
Когда — 7 января в 19:00
Цена: вход свободный
Выставка украинского художника Ивана Труша "Ретроспектива"
Выставка украинского художника Ивана Труша "Ретроспектива"
moemisto.ua
Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения художника. Посетители увидят произведения в жанрах пейзажа, психологического портрета и сюжетных композиций.
Где: в музее имени Андрея Шептицкого
Когда: с 13 декабря до 24 февраля
Цена: 40 гривен
Магия Рождества — Праздничная выставка
Экспозиция собрала произведения 5-ти львовских художников.
Где: в Музейно-культурном комплексе "Львиварня"
Когда: с 14 декабря по 18 февраля
Цена: 60 гривен
Выставка "Живые динозавры"
Всего на выставке представлено 24 вида подвижных моделей динозавров в реальных размерах. Посетители смогут окунуться в незабываемое путешествие в доисторические времена.
Где: на площади возле Forum Lviv
Когда: 3-27 января.
Цена: взрослого билета — 120 грн, детского — 100.
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