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Куда пойти во Львове 6-7 января: праздничная афиша

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В праздничные дни многие люди любят путешествовать и обязательно захотят посетить культурную столицу Украины – Львов, где в это время будет достаточно ярких событий.

OBOZREVATEL подобрал список самых интересных мероприятий, которые могут посетить жители и гости города на любой карман и для любой компании.

Вынос Рождественского дидуха

Вынос Рождественского дидуха

Вынос Рождественского дидуха

moemisto.ua

Символ Рождества установят на площади Яворского, напротив гарнизонного храма Святых апостолов Петра и Павла. К представлению традиционно присоединятся колядники, а также различные творческие коллективы.

Где: Площадь Яворского

Когда: 6 января в 12:00

Цена: вход свободный

Рождественская ярмарка во Львове

Рождественская ярмарка во Львове

Рождественская ярмарка во Львове

moemisto.ua

Традиционно посетители ярмарки смогут приобрести разнообразные изделия ручной работы, в частности праздничные сувениры, аксессуары для дома, украшения, одежда и др. Кроме этого, каждый желающий сможет насладиться горячими блюдами и напитками, а также попеть колядок.Еще будут проходить различные мероприятия: конкурс скульптур, праздничное шествие звездочетов, рождественский фестиваль.

Где: в центре Львова

Когда: с 7 декабря до 20 января

Цена: вход свободный

Рождественская ярмарка на Сыхове

Огоньки

Огоньки

sykhiv.media

На проспекте Червоной Калины обустроят с десяток торговых домиков. В них можно будет приобрести не только праздничные товары и изделия ручной работы, но и рождественские лакомства. Еще гостей будут развлекать вертепами и колядниками.

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Где: на площади перед кинотеатром им. Довженко

Когда: с 14 декабря по 14 января

Цена: вход свободный

Рождественский каток на площади Рынок

Рождественский каток на площади Рынок

Рождественский каток на площади Рынок

moemisto.ua

Ежегодно во Львове устанавливают большой каток, где все желающие могут весело провести время. Как и в предыдущие годы, каток, площадью около 990 квадратных метров, обустроили на северной стороне площади Рынок.

Где: северная сторона площади Рынок

Когда: 3 января — 15 марта

Цена: 70-130 гривен

Новогодний грузовик Coca-Cola

Новогодний грузовик Coca-Cola

Новогодний грузовик Coca-Cola

Coca-Cola

По традиции праздничный грузовик путешествует по Украине.

Где и когда: 6 января грузовик Coca-Cola сделает остановки на проспекте Свободы, площади Мицкевича, улицы Галицкой.

Чтобы получить праздничную Сoca-Cola Zero, необходимо:

- сделать фото с праздничными героями от Сoca-Cola или просто возле Новогоднего грузовика и поделиться впечатлениями на своих страницах в социальных сетях Facebook или Instagram с хэштегом #БудьСантою;

- если у вас нет аккаунта в социальных сетях, то для поддержания духа праздника, необходимо собраться группой от 4-х человек, взяться за руки и громко крикнуть: "Coca-Cola!" И тогда каждый из участников получит свою бутылку Сoca-Cola Zero.

Цена: вход свободный

Рождественский концерт Русланы

Руслана

Руслана

lviv.sq.com.ua

Умело сочетая традиции и современность, Руслана продолжает историю празднования украинского Рождества, в котором этника сочетается с современными музыкальными стилями.

Где: Национальный академический театр оперы и балета им. С. Крушельницкой (на площади перед Львовской оперой, г. Львов, пр. Свободы, 28)

Когда — 7 января в 19:00

Цена: вход свободный

Выставка украинского художника Ивана Труша "Ретроспектива"

Выставка украинского художника Ивана Труша

Выставка украинского художника Ивана Труша "Ретроспектива"

moemisto.ua

Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения художника. Посетители увидят произведения в жанрах пейзажа, психологического портрета и сюжетных композиций.

Где: в музее имени Андрея Шептицкого

Когда: с 13 декабря до 24 февраля

Цена: 40 гривен

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Магия Рождества Праздничная выставка

Экспозиция собрала произведения 5-ти львовских художников.

Где: в Музейно-культурном комплексе "Львиварня"

Когда: с 14 декабря по 18 февраля

Цена: 60 ​​гривен

Выставка "Живые динозавры"

Всего на выставке представлено 24 вида подвижных моделей динозавров в реальных размерах. Посетители смогут окунуться в незабываемое путешествие в доисторические времена.

Где: на площади возле Forum Lviv

Когда: 3-27 января.

Цена: взрослого билета 120 грн, детского 100.

Ранее OBOZREVATEL поделился рецептами меню для всей семьи на Святвечер, чтобы соблюсти важные рождественские обычаи. Также OBOZREVATEL рассказал про старинный рецепт узвара, в котором фрукты зачастую не кипятят, как в компоте, а заваривают кипятком и настаивают, как чай.

Место
УкраинаЛьвов
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