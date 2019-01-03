Куди піти у Львові 6-7 січня: святкова афіша

У святкові дні багато людей люблять подорожувати і обов'язково захочуть відвідати культурну столицю України — Львів, де у цей час буде достатньо яскравих подій.

OBOZREVATEL підібрав список найцікавіших заходів, які можуть відвідати жителі і гості міста на будь-яку кишеню і для будь-якої компанії.

Винесення Різдвяного дідуха

Винесення Різдвяного дідуха moemisto.ua

Символ Різдва встановлять на площі Яворського, навпроти Гарнізонного храму Святих апостолів Петра і Павла. До дійства традиційно долучаться колядники, а також різноманітні творчі колективи.

Де: площа Яворського

Коли: 6 січня о 12:00

Ціна: вхід вільний

Різдвяний ярмарок у Львові

Різдвяний ярмарок у Львові moemisto.ua

Традиційно відвідувачі ярмарку матимуть змогу придбати різноманітні вироби ручної роботи, зокрема святкові сувеніри, аксесуари для дому, прикраси, одяг та ін. Окрім цього, кожен охочий зможе посмакувати гарячими стравами та напоями, а також поспівати колядок. Ще проходитимуть різноманітні заходи: конкурс скульптур, святкова хода звіздарів, різдвяний фестиваль.

Де: у центрі Львова

Коли: із 7 грудня до 20 січня

Ціна: вхід вільний

Різдвяний ярмарок на Сихові

Вогники sykhiv.media

На проспекті Червоної Калини облаштують десяток торгових будиночків. У них можна буде придбати не тільки святкові товари і вироби ручної роботи, а й різдвяні ласощі. Ще гостей розважатимуть вертепами і колядниками.

Новини На Святвечір та Різдво вріже мороз

Де: на площі перед кінотеатром ім. Довженка

Коли: з 14 грудня по 14 січня

Ціна: вхід вільний

Різдвяний каток на площі Ринок

Різдвяний каток на площі Ринок moemisto.ua

Щороку у Львові встановлюють велику ковзанку, де всі охочі можуть весело провести час. Як і в попередні роки, ковзанку, площею приблизно 990 квадратних метрів, облаштували на північній стороні площі Ринок.

Де: північна сторона площі Ринок

Коли: 3 січня — 15 березня

Ціна: 70-130 гривень

Новорічна вантажівка Coca-Cola

Новорічний вантажівка Coca-Cola Coca-Cola

За традицією святкова вантажівка мандрує Україною.

Де і коли: 6 січня — вантажівка Coca-Cola зробить зупинки на проспекті Свободи, площі Міцкевича, вулиці Галицькій.

Щоб отримати святкову Сoca-Cola Zero, потрібно:

- зробити фото зі святковими героями від Сoca-Cola чи просто біля Новорічної вантажівки та поділитися враженнями на своїх сторінках у соціальних мережах Facebook або Instagram із хештегом #БудьСантою;

- якщо у вас немає акаунта у соціальних мережах, то для підтримання духу свята, необхідно зібратися групою від 4-х людей, взятися за руки і гучно крикнути: "Coca-Cola!" І тоді кожен із учасників отримає свою пляшку Сoca-Cola Zero.

Ціна: вхід вільний

Різдвяний концерт Руслани

Руслана lviv.sq.com.ua

Уміло поєднуючи традиції та сучасність, Руслана продовжує історію святкування українського Різдва, в якому етніка поєднується із сучасними музичними стилями.

Де: Національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької (на площі перед Львівською оперою, м. Львів, пр. Свободи, 28)

Коли — 7 січня о 19:00

Ціна: вхід вільний

Виставка українського художника Івана Труша "Ретроспектива"

Виставка українського художника Івана Труша "Ретроспектива" moemisto.ua

Виставка приурочена до 150-річчя від дня народження художника. Відвідувачі побачать твори в жанрах пейзажу, психологічного портрета і сюжетних композицій.

Де: у музеї імені Андрея Шептицького

Коли: з 13 грудня до 24 лютого

Ціна: 40 гривень

Магія Різдва — Святкова виставка

Експозиція зібрала твори 5-ти львівських художників.

Де: у Музейно-культурному комплексі "Львіварня"

Коли: із 14 грудня по 18 лютого

Ціна: 60 гривень

Виставка "Живі динозаври"

Усього на виставці представлені 24 види рухливих моделей динозаврів у реальних розмірах. Відвідувачі зможуть поринути в незабутню подорож у доісторичні часи.

Де: на площі біля Forum Lviv

Коли: 3-27 січня.

Ціна: дорослого квитка — 120 грн, дитячого — 100.

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