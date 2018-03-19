Що робити на Кураж Базар China Start

Новий сезон Кураж Базару стартує вже 24-25 березня, і перший захід буде присвячено Китайському Новому році. Розбираємося, що робити на святі, якщо ти прийшов туди сам, з друзями або з сім'єю.

Якщо прийшов один

Щиро заздримо тобі, друже! Чому? По-перше, можна неспішно обійти всю барахолку, розглядаючи і приміряючи товари так довго, як тобі хочеться, і без докорів сумління за те, що близькі поруч нудьгують. Наприклад, в центрі павільйону будуть продаватися старі книги про Китай, тибетський чай, китайська косметика, сувеніри та інші цікаві штучки, біля яких можна зависнути на годину.

Обійшовши барахолку, вирушай в Secret China Room - там можна буде послухати лекцію про Піднебесну від "Я люблю Азію", відвідати справжню чайну церемонію або пройти майстер-клас з каліграфії. Потім радимо обов'язково заглянути на оновлений фуд-корт Кураж Базару. У цьому сезоні там можна спробувати не тільки їжу від улюблених точок стріт-фуду, а й популярні страви столичних закладів. Наприклад, за Фо Бо рекомендуємо йти до Pho. Kiev, за хумусом - до Hum:Hum, за тако і буріто - до Dos Amigos.

Після можна заглянути в кінець павільйону - там будуть робити благодійні тату-ієрогліфи і малюнки хною. А потім радимо відвідати ретро-зону з приставками Sega і Dandy, де можна буде пограти в Супер-Маріо, Танки та інші популярні ігри 90-х.

Якщо прийшов з друзями

Коли йдеш на Кураж Базар з веселою компанією, сам бог велів наробити купу смішних фото в фірмових інстаплейсах. Не будемо поки відкривати завісу таємниці, але радимо вже протирати камери своїх смартфонів.

На барахолці дівчата знайдуть для себе китайську косметику, прикраси з натуральних трав і квітів в японському стилі, брендові речі від таких стильних киянок як Лера Бородіна, Поліна Неня, Юлія Пелипас, Настя Іванічева і багатьох інших. Хлопців же на 31 місці чекатиме вінтажний класичний і smart casual одяг, а трохи віддалік - китайські і японські комікси, картриджі, приставки та фігурки популярних героїв ігор.

Після фотосесії, шопінгу і перекусу вирушайте до бару Hangover - після 20:00 тут буде ставити танцювальні треки DJ Dblt (Тимур Трушковський).

Якщо прийшов з родиною

Рекомендуємо парам почати з того, що ще раз повторити свої клятви. Зліва від діджей-плейса всім бажаючим Event Café швиденько проведе весілля за китайськими традиціями. Після цього можна разом відправитися на аматорський турнір з гри в Mortal Kombat, Injustice, Tekken і Gran Turismo на приставках Xbox і PlayStation зі шоломами віртуальної реальності.

Якщо прийдете з малюками, обов'язково відвідайте інклюзивний дитячий майданчик в опалюваному лофті. Там будуть проходити майстер-класи з вирізання китайських ліхтариків, виготовлення мила у вигляді панди, китайських ляльок, масок і вогнедишних драконів. Експеріментаніум буде показувати хімічні шоу, а Valtec побудує для дітей величезний лабіринт. Ще в дитячій зоні буде працювати Baby Bar з корисною їжею для малюків.

Після цього можна всім разом вирушити в Bakehouse від Good Wіne і спробувати фірмові плюшки з какао. А потім загляньте в Secret China Room, де Китайський культурний центр влаштує танцювальне шоу з левами.

Режим роботи Кураж Базару: 24-25 березня, з 11:00 до 23:00

Вхід: 80 грн (30 з них підуть на благодійність). Для іменинників, вагітних, дітей до 12 років, пенсіонерів та людей з інвалідністю, учасників АТО, гостей в костюмі панди вхід безкоштовний.

Як писав CityOboz, Кураж Базар попередив про шахраїв.