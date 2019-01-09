2019 год: календарь главных событий

2019 год будет насыщенным на события — Украину ожидают выборы, а мир — Brexit и два солнечных затмения.
OBOZREVATEL подготовил календарь праздников и знаковых дат, который поможет оставаться в курсе самого важного.
Календарь выходных дней в Украине 2019 года
Телеграф
Январь
1 (вторник) — Новый год;
вступило в силу решение США о выходе из ЮНЕСКО;
межпланетный зонд НАСА New Horizons успешно пролетел мимо объекта пояса Койпера 2014 MU69 (Ультима Туле);
в должность вступил президент Бразилии Жаир Болсонару;
3 (четверг) - впервые в истории человечества китайская беспилотная станция "Чанъэ-4" совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны;
4 (пятница) - Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины;
Вручение Томоса
facebook.com/petroporoshenko
5 (суббота) - в ОАЭ стартует 17-й Кубок Азии по футболу;
6 (воскресенье) – Рождественский Сочельник;
7 (понедельник) – Рождество Христово;
13 (воскресенье) — Щедрый вечер (Меланка, Васильев вечер);
14 (понедельник) – Старый Новый год;
21 (понедельник) – в Беларуси стартует чемпионат Европы по фигурному катанию;
22 (вторник) — День Соборности (День единства Украины, "день Злуки");
День Собоности
bug.org.ua
27 (воскресенье) – Международный день памяти жертв Холокоста;
28 (понедельник) – ВРУ официально утвердила Государственный флаг Украины;
29 (вторник) - День памяти Героев Крут.
Выставка
esmadrid.com
Февраль
1 (пятница) — президент Всемирного банка Джим Ен Ким уйдет в отставку;
4 (понедельник) — в Колорадо-Спрингс (США) стартует чемпионат четырех континентов по фигурному катанию;
Фигурное катание
2019-god.com
14 (четверг) — День всех влюблённых;
15 (пятница) — Сретенье Господне;
20 (среда) — День Героев Небесной Сотни;
24 (воскресенье) — парламентские выборы в Молдавии;
ожидается ребрендинг компании Samsung, который не проводился с 1993 года;
26 (вторник) — День сопротивления оккупации Крыма (в этот день в 2014 в Симферополе состоялся митинг крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма), начало войны России против Украины;
Март
3 (воскресенье) – парламентские выборы в Эстонии;
4 (понедельник) — Масленица (начало масленичной недели);
8 (пятница) — Международный женский день;
Международный женский день
wz.lviv.ua
9 (суббота) – день рождения Тараса Шевченко;
10 (воскресенье) — Прощеное воскресенье;
11 (понедельник) — начало Великого поста;
18 (понедельник) – старт чемпионата мира по фигурному катанию (Сайтама, Япония);
25 (понедельник) — День службы безопасности Украины;
26 (вторник) — День Национальной гвардии Украины;
29 (пятница) — ожидается выход Великобритании из ЕС;
Brexit
31 (воскресенье) - переход на летнее время;
первый тур выборов президента Украины;
местные выборы в Турции.
Апрель
1 (понедельник) — 1 Апреля — День Смеха!
7 (воскресенье) — Благовещение;
21 (воскресенье) — Вербное Воскресенье;
28 (воскресенье) — Пасха Христова;
30 (вторник) — император Японии Акихито, который руководит страной почти 30 лет, официально отречется от престола.
Май
1 (среда) — Праздник Весны и Труда;
3 (пятница) – стартует мировой чемпионат по хоккею с шайбой в городах Братислава и Кошица (Словакия);
8 (среда) — День памяти и примирения в Украине;
12 (воскресенье) — День матери в Украине; Украина стала членом ЮНЕСКО;
18 (суббота) — День Европы в Украине; День борьбы за права крымскотатарского народа; День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа;
Крымские татары
voicesevas.ru
19 (воскресенье) — День памяти жертв политических репрессий Украины;
23 (четверг) — День морской пехоты Украины;
24 (пятница) — Последний звонок;
26 (воскресенье) — День города Киева.
Июнь
1 (суббота) — День защиты детей;
6 (четверг) — Вознесение Господне; День журналиста Украины;
16 (воскресенье) — День Святой Троицы. Пятидесятница;
22 (суббота) — День памяти и скорби;
25 (вторник) — День моряка; День таможенной службы Украины;
26 (среда) — День национального флага крымских татар в Украине;
28 (пятница) — День Конституции Украины;
в Японии в городе Осака пройдет саммит G20;
30 (воскресенье) — День молодёжи.
Июль
2 (вторник) — произойдет солнечное затмение, наблюдать за которым лучше всего будет из южно-восточной части тихоокеанского пространства, а также в Чили и Аргентине;
4 (четверг) — День Национальной полиции Украины;
5 (пятница) — День освобождения городов Краматорска и Славянска от пророссийских террористов;
8 (понедельник) — День семьи;
15 (понедельник) — День украинских миротворцев;
16 (вторник) — День принятия Декларации о суверенитете Украины (1990);
19 (пятница) – в итальянском Неаполе стартует XXX летняя Универсиада;
22 (понедельник) — День освобождения Северодонецка от пророссийских террористов;
28 (воскресенье) — День крещения Киевской Руси - Украины;
29 (понедельник) — День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Август
4 (воскресенье) — День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
8 (четверг) — День войск связи Украины;
19 (понедельник) — Преображение Господне;
22 (четверг) — День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей в Украине;
23 (пятница) — День Государственного Флага Украины;
24 (суббота) — День независимости Украины;
День независимости Украины
24tv.ua
28 (среда) — Успение Богородицы;
31 (суббота) — День авиации Украины.
Сентябрь
1 (воскресенье) — День знаний;
2 (понедельник) — День окончания Второй мировой войны;
4 (среда) — над зданием Верховной Рады Украины в 1991 был поднят желто-голубой флаг;
15 (воскресенье) — Всенародный День Отца в Украине;
24 (вторник) — Бабье лето (начало бабьего лета);
29 (воскресенье) — День памяти трагедии Бабьего Яра.
Октябрь
6 (воскресенье) — День учителя;
14 (понедельник) — День создания Украинской повстанческой армии; День Украинского казачества; День защитника Украины;
27 (воскресенье) — переход на зимнее время; парламентские выборы в Украине;
28 (понедельник) — День освобождения Украины от фашистских захватчиков;
Ноябрь
9 (суббота) — День украинской письменности и языка;
16 (суббота) — День работников радио, телевидения и связи Украины;
17 (воскресенье) — День студента в Украине;
21 (четверг) — День Достоинства и Свободы в Украине;
День Достоинства и Свободы в Украине
podrobnosti.ua
23 (суббота) — День памяти жертв Голодомора в Украине;
Декабрь
6 (пятница) — День Вооруженных Сил Украины;
14 (суббота) — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
19 (четверг) — День Святителя Николая (День Святого Николая);
25 (среда) — Католическое Рождество;
26 (четверг) — состоится затмение Солнца, которое можно будет наблюдать в Южной Азии.
Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие удачные и неудачные дни этого месяца согласно лунному календарю 2019 года ожидают огородников и садоводов-любителей.