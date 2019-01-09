2019 год: календарь главных событий

2019 год будет насыщенным на события — Украину ожидают выборы, а мир — Brexit и два солнечных затмения.

OBOZREVATEL подготовил календарь праздников и знаковых дат, который поможет оставаться в курсе самого важного.

Календарь выходных дней в Украине 2019 года Телеграф

Январь

1 (вторник) — Новый год;

вступило в силу решение США о выходе из ЮНЕСКО;

межпланетный зонд НАСА New Horizons успешно пролетел мимо объекта пояса Койпера 2014 MU69 (Ультима Туле);

в должность вступил президент Бразилии Жаир Болсонару;

3 (четверг) - впервые в истории человечества китайская беспилотная станция "Чанъэ-4" совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны;

4 (пятница) - Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины;

Вручение Томоса facebook.com/petroporoshenko

5 (суббота) - в ОАЭ стартует 17-й Кубок Азии по футболу;

6 (воскресенье) – Рождественский Сочельник;

7 (понедельник) – Рождество Христово;

13 (воскресенье) — Щедрый вечер (Меланка, Васильев вечер);

14 (понедельник) – Старый Новый год;

21 (понедельник) – в Беларуси стартует чемпионат Европы по фигурному катанию;

22 (вторник) — День Соборности (День единства Украины, "день Злуки");

День Собоности bug.org.ua

27 (воскресенье) – Международный день памяти жертв Холокоста;

28 (понедельник) – ВРУ официально утвердила Государственный флаг Украины;

29 (вторник) - День памяти Героев Крут.

Выставка esmadrid.com

Февраль

1 (пятница) — президент Всемирного банка Джим Ен Ким уйдет в отставку;

4 (понедельник) — в Колорадо-Спрингс (США) стартует чемпионат четырех континентов по фигурному катанию;

Фигурное катание 2019-god.com

14 (четверг) — День всех влюблённых;

15 (пятница) — Сретенье Господне;

20 (среда) — День Героев Небесной Сотни;

24 (воскресенье) — парламентские выборы в Молдавии;

ожидается ребрендинг компании Samsung, который не проводился с 1993 года;

26 (вторник) — День сопротивления оккупации Крыма (в этот день в 2014 в Симферополе состоялся митинг крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма), начало войны России против Украины;

Март

3 (воскресенье) – парламентские выборы в Эстонии;

4 (понедельник) — Масленица (начало масленичной недели);

8 (пятница) — Международный женский день;

Международный женский день wz.lviv.ua

9 (суббота) – день рождения Тараса Шевченко;

10 (воскресенье) — Прощеное воскресенье;

11 (понедельник) — начало Великого поста;

18 (понедельник) – старт чемпионата мира по фигурному катанию (Сайтама, Япония);

25 (понедельник) — День службы безопасности Украины;

26 (вторник) — День Национальной гвардии Украины;

29 (пятница) — ожидается выход Великобритании из ЕС;

Brexit

31 (воскресенье) - переход на летнее время;

первый тур выборов президента Украины;

местные выборы в Турции.

Апрель

1 (понедельник) — 1 Апреля — День Смеха!

7 (воскресенье) — Благовещение;

21 (воскресенье) — Вербное Воскресенье;

28 (воскресенье) — Пасха Христова;

30 (вторник) — император Японии Акихито, который руководит страной почти 30 лет, официально отречется от престола.

Май

1 (среда) — Праздник Весны и Труда;

3 (пятница) – стартует мировой чемпионат по хоккею с шайбой в городах Братислава и Кошица (Словакия);

8 (среда) — День памяти и примирения в Украине;

12 (воскресенье) — День матери в Украине; Украина стала членом ЮНЕСКО;

18 (суббота) — День Европы в Украине; День борьбы за права крымскотатарского народа; День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа;

Крымские татары voicesevas.ru

19 (воскресенье) — День памяти жертв политических репрессий Украины;

23 (четверг) — День морской пехоты Украины;

24 (пятница) — Последний звонок;

26 (воскресенье) — День города Киева.

Июнь

1 (суббота) — День защиты детей;

6 (четверг) — Вознесение Господне; День журналиста Украины;

16 (воскресенье) — День Святой Троицы. Пятидесятница;

22 (суббота) — День памяти и скорби;

25 (вторник) — День моряка; День таможенной службы Украины;

26 (среда) — День национального флага крымских татар в Украине;

28 (пятница) — День Конституции Украины;

в Японии в городе Осака пройдет саммит G20;

30 (воскресенье) — День молодёжи.

Июль

2 (вторник) — произойдет солнечное затмение, наблюдать за которым лучше всего будет из южно-восточной части тихоокеанского пространства, а также в Чили и Аргентине;

4 (четверг) — День Национальной полиции Украины;

5 (пятница) — День освобождения городов Краматорска и Славянска от пророссийских террористов;

8 (понедельник) — День семьи;

15 (понедельник) — День украинских миротворцев;

16 (вторник) — День принятия Декларации о суверенитете Украины (1990);

19 (пятница) – в итальянском Неаполе стартует XXX летняя Универсиада;

22 (понедельник) — День освобождения Северодонецка от пророссийских террористов;

28 (воскресенье) — День крещения Киевской Руси - Украины;

29 (понедельник) — День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Август

4 (воскресенье) — День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;

8 (четверг) — День войск связи Украины;

19 (понедельник) — Преображение Господне;

22 (четверг) — День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей в Украине;

23 (пятница) — День Государственного Флага Украины;

24 (суббота) — День независимости Украины;

День независимости Украины 24tv.ua

28 (среда) — Успение Богородицы;

31 (суббота) — День авиации Украины.

Сентябрь

1 (воскресенье) — День знаний;

2 (понедельник) — День окончания Второй мировой войны;

4 (среда) — над зданием Верховной Рады Украины в 1991 был поднят желто-голубой флаг;

15 (воскресенье) — Всенародный День Отца в Украине;

24 (вторник) — Бабье лето (начало бабьего лета);

29 (воскресенье) — День памяти трагедии Бабьего Яра.

Октябрь

6 (воскресенье) — День учителя;

14 (понедельник) — День создания Украинской повстанческой армии; День Украинского казачества; День защитника Украины;

27 (воскресенье) — переход на зимнее время; парламентские выборы в Украине;

28 (понедельник) — День освобождения Украины от фашистских захватчиков;

Ноябрь

9 (суббота) — День украинской письменности и языка;

16 (суббота) — День работников радио, телевидения и связи Украины;

17 (воскресенье) — День студента в Украине;

21 (четверг) — День Достоинства и Свободы в Украине;

День Достоинства и Свободы в Украине podrobnosti.ua

23 (суббота) — День памяти жертв Голодомора в Украине;

Декабрь

6 (пятница) — День Вооруженных Сил Украины;

14 (суббота) — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

19 (четверг) — День Святителя Николая (День Святого Николая);

25 (среда) — Католическое Рождество;

26 (четверг) — состоится затмение Солнца, которое можно будет наблюдать в Южной Азии.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие удачные и неудачные дни этого месяца согласно лунному календарю 2019 года ожидают огородников и садоводов-любителей.