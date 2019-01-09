2019 рік: календар головних подій

2019 рік буде насиченим на події — на Україну чекають вибори, а на світ — Brexit і два сонячних затемнення.
OBOZREVATEL підготував календар свят і знакових дат, який допоможе залишатися в курсі найважливішого.
Календар вихідних днів в Україні 2019 року
Телеграф
Січень
1 (вівторок) — Новий рік;
набуло чинності рішення США про вихід з ЮНЕСКО;
міжпланетний зонд НАСА New Horizons успішно пролетів повз об'єкта пояса Койпера 2014 MU69 (Ультіма Тулі);
посаду обійняв президент Бразилії Жаїр Болсонару;
3 (четвер) — вперше в історії людства китайська безпілотна станція "Чан'е-4" здійснила м'яку посадку на зворотному боці Місяця;
4 (п'ятниця) — Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України;
Вручення Томосу
facebook.com/petroporoshenko
5 (субота) — в ОАЕ стартує 17-й Кубок Азії з футболу;
6 (неділя) — Різдвяний Святвечір;
7 (понеділок) — Різдво Христове;
13 (неділя) — Щедрий вечір (Меланка, Василів вечір);
14 (понеділок) — Старий Новий рік;
21 (понеділок) — у Білорусі стартує чемпіонат Європи з фігурного катання;
22 (вівторок) — День Соборності (День єдності України, "день Злуки");
День Соборності
bug.org.ua
27 (неділя) — Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту;
28 (понеділок) — ВРУ офіційно затвердила Державний прапор України;
29 (вівторок) — День пам'яті Героїв Крут.
Виставка
esmadrid.com
Лютий
1 (п'ятниця) — президент Світового банку Джим Ен Кім піде у відставку;
4 (понеділок) — у Колорадо-Спрінгс (США) стартує чемпіонат чотирьох континентів з фігурного катання;
Фігурне катання
2019-god.com
14 (четвер) — День всіх закоханих;
15 (п'ятниця) — Стрітення Господнє;
20 (середа) — День Героїв Небесної Сотні;
24 (неділя) — парламентські вибори у Молдові;
очікується ребрендинг компанії Samsung, який не проводився з 1993 року;
26 (вівторок) — День опору окупації Криму (Цього дня у 2014 році у Сімферополі відбувся мітинг кримських татар на підтримку територіальної цілісності України і проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму), початок війни Росії проти України;
Березень
3 (неділя) — парламентські вибори в Естонії;
4 (понеділок) — Масляна (початок масляного тижня);
8 (п'ятниця) — Міжнародний жіночий день;
Міжнародний жіночий день
wz.lviv.ua
9 (субота) — день народження Тараса Шевченка;
10 (неділя) — Прощена неділя;
11 (понеділок) — початок Великого посту;
18 (понеділок) — старт чемпіонату світу з фігурного катання (Сайтама, Японія);
25 (понеділок) — День служби безпеки України;
26 (вівторок) — День Національної гвардії України;
29 (п'ятниця) — очікується вихід Великобританії з ЄС;
Brexit
31 (неділя) — перехід на літній час;
перший тур виборів президента України;
місцеві вибори у Туреччині.
Квітень
1 (понеділок) — 1 Квітня — День Сміху!
7 (неділя) — Благовіщення;
21 (неділя) — Вербна неділя;
28 (неділя) — Великдень;
30 (вівторок) — імператор Японії Акіхіто, який керує країною майже 30 років, офіційно зречеться престолу.
Травень
1 (середа) — Свято Весни і Праці;
3 (п'ятниця) — стартує світовий чемпіонат з хокею з шайбою в містах Братислава та Кошиця (Словаччина);
8 (середа) — День пам'яті і примирення в Україні;
12 (неділя) — День матері в Україні; Україна стала членом ЮНЕСКО;
18 (субота) — День Європи в Україні; День боротьби за права кримськотатарського народу; День скорботи і вшанування пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу;
Кримські татари
voicesevas.ru
19 (неділя) — День пам'яті жертв політичних репресій України;
23 (неділя) — День морської піхоти України;
24 (п'ятниця) — Останній дзвінок;
26 (неділя) — День міста Києва.
Червень
1 (субота) — День захисту дітей;
6 (четвер) — Вознесіння Господнє; День журналіста України;
16 (неділя) — День Святої Трійці. П'ятидесятниця;
22 (субота) — День пам'яті і скорботи;
25 (вівторок) — День моряка; День митної служби України;
26 (середа) — День національного прапора кримських татар в Україні;
28 (п'ятниця) — День Конституції України;
в Японії у місті Осака відбудеться саміт G20;
30 (неділя) — День молоді.
Липень
2 (вівторок) — відбудеться сонячне затемнення, спостерігати за яким найкраще буде з південно-східної частини тихоокеанського простору, а також у Чилі та Аргентині;
4 (четвер) — День Національної поліції України;
5 (п'ятниця) — День визволення міст Краматорська і Слов'янська від проросійських терористів;
8 (понеділок) — День сім'ї;
15 (понеділок) — День українських миротворців;
16 (вівторок) — День ухвалення Декларації про суверенітет України (1990);
19 (п'ятниця) — в італійському Неаполі стартує XXX літня Універсіада;
22 (понеділок) — День визволення Сєвєродонецька від проросійських терористів;
28 (неділя) — День хрещення Київської Русі — України;
29 (понеділок) — День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Серпень
4 (неділя) — День Повітряних Сил Збройних Сил України;
8 (четвер) — День військ зв'язку України;
19 (понеділок) — Преображення Господнє (Спас);
22 (четвер) — День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків в Україні;
23 (п'ятниця) — День Державного Прапора України;
24 (субота) — День незалежності України;
День незалежності України
24tv.ua
28 (середа) — Успіння Богородиці;
31 (субота) — День авіації України.
Вересень
1 (неділя) — День знань;
2 (понеділок) — День закінчення Другої світової війни;
4 (середа) — над будівлею Верховної Ради України у 1991 році було піднято жовто-блакитний прапор;
15 (неділя) — Всенародний День Батька в Україні;
24 (вівторок) — Бабине літо (початок бабиного літа);
29 (неділя) — День пам'яті трагедії Бабиного Яру.
Жовтень
6 (неділя) — День вчителя;
14 (понеділок) — День створення Української повстанської армії; День Українського козацтва; День захисника України;
27 (неділя) — перехід на зимовий час; парламентські вибори в Україні;
28 (понеділок) — День визволення України від фашистських загарбників;
Листопад
9 (субота) — День української писемності та мови;
16 (субота) — День працівників радіо, телебачення і зв'язку України;
17 (неділя) — День студента в Україні;
21 (четвер) — День Гідності та Свободи в Україні;
День Гідності та Свободи в Україні
podrobnosti.ua
23 (субота) — День пам'яті жертв Голодомору в Україні;
Грудень
6 (п'ятниця) — День Збройних Сил України;
14 (субота) — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
19 (четвер) — День Святителя Миколая (День Святого Миколая);
25 (середа) — Католицьке Різдво;
26 (четвер) — відбудеться затемнення Сонця, яке можна буде спостерігати у Південній Азії.
Раніше OBOZREVATEL розповів, які вдалі і невдалі дні цього місяця згідно з місячним календарем 2019 року очікують городників і садівників-аматорів.