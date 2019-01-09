2019 рік: календар головних подій

2019 рік буде насиченим на події — на Україну чекають вибори, а на світ — Brexit і два сонячних затемнення.

OBOZREVATEL підготував календар свят і знакових дат, який допоможе залишатися в курсі найважливішого.

Календар вихідних днів в Україні 2019 року Телеграф

Січень

1 (вівторок) — Новий рік;

набуло чинності рішення США про вихід з ЮНЕСКО;

міжпланетний зонд НАСА New Horizons успішно пролетів повз об'єкта пояса Койпера 2014 MU69 (Ультіма Тулі);

посаду обійняв президент Бразилії Жаїр Болсонару;

3 (четвер) — вперше в історії людства китайська безпілотна станція "Чан'е-4" здійснила м'яку посадку на зворотному боці Місяця;

4 (п'ятниця) — Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України;

Вручення Томосу facebook.com/petroporoshenko

5 (субота) — в ОАЕ стартує 17-й Кубок Азії з футболу;

6 (неділя) — Різдвяний Святвечір;

7 (понеділок) — Різдво Христове;

13 (неділя) — Щедрий вечір (Меланка, Василів вечір);

14 (понеділок) — Старий Новий рік;

21 (понеділок) — у Білорусі стартує чемпіонат Європи з фігурного катання;

22 (вівторок) — День Соборності (День єдності України, "день Злуки");

День Соборності bug.org.ua

27 (неділя) — Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту;

28 (понеділок) — ВРУ офіційно затвердила Державний прапор України;

29 (вівторок) — День пам'яті Героїв Крут.

Виставка esmadrid.com

Лютий

1 (п'ятниця) — президент Світового банку Джим Ен Кім піде у відставку;

4 (понеділок) — у Колорадо-Спрінгс (США) стартує чемпіонат чотирьох континентів з фігурного катання;

Фігурне катання 2019-god.com

14 (четвер) — День всіх закоханих;

15 (п'ятниця) — Стрітення Господнє;

20 (середа) — День Героїв Небесної Сотні;

24 (неділя) — парламентські вибори у Молдові;

очікується ребрендинг компанії Samsung, який не проводився з 1993 року;

26 (вівторок) — День опору окупації Криму (Цього дня у 2014 році у Сімферополі відбувся мітинг кримських татар на підтримку територіальної цілісності України і проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму), початок війни Росії проти України;

Березень

3 (неділя) — парламентські вибори в Естонії;

4 (понеділок) — Масляна (початок масляного тижня);

8 (п'ятниця) — Міжнародний жіночий день;

Міжнародний жіночий день wz.lviv.ua

9 (субота) — день народження Тараса Шевченка;

10 (неділя) — Прощена неділя;

11 (понеділок) — початок Великого посту;

18 (понеділок) — старт чемпіонату світу з фігурного катання (Сайтама, Японія);

25 (понеділок) — День служби безпеки України;

26 (вівторок) — День Національної гвардії України;

29 (п'ятниця) — очікується вихід Великобританії з ЄС;

Brexit

31 (неділя) — перехід на літній час;

перший тур виборів президента України;

місцеві вибори у Туреччині.

Квітень

1 (понеділок) — 1 Квітня — День Сміху!

7 (неділя) — Благовіщення;

21 (неділя) — Вербна неділя;

28 (неділя) — Великдень;

30 (вівторок) — імператор Японії Акіхіто, який керує країною майже 30 років, офіційно зречеться престолу.

Травень

1 (середа) — Свято Весни і Праці;

3 (п'ятниця) — стартує світовий чемпіонат з хокею з шайбою в містах Братислава та Кошиця (Словаччина);

8 (середа) — День пам'яті і примирення в Україні;

12 (неділя) — День матері в Україні; Україна стала членом ЮНЕСКО;

18 (субота) — День Європи в Україні; День боротьби за права кримськотатарського народу; День скорботи і вшанування пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу;

Кримські татари voicesevas.ru

19 (неділя) — День пам'яті жертв політичних репресій України;

23 (неділя) — День морської піхоти України;

24 (п'ятниця) — Останній дзвінок;

26 (неділя) — День міста Києва.

Червень

1 (субота) — День захисту дітей;

6 (четвер) — Вознесіння Господнє; День журналіста України;

16 (неділя) — День Святої Трійці. П'ятидесятниця;

22 (субота) — День пам'яті і скорботи;

25 (вівторок) — День моряка; День митної служби України;

26 (середа) — День національного прапора кримських татар в Україні;

28 (п'ятниця) — День Конституції України;

в Японії у місті Осака відбудеться саміт G20;

30 (неділя) — День молоді.

Липень

2 (вівторок) — відбудеться сонячне затемнення, спостерігати за яким найкраще буде з південно-східної частини тихоокеанського простору, а також у Чилі та Аргентині;

4 (четвер) — День Національної поліції України;

5 (п'ятниця) — День визволення міст Краматорська і Слов'янська від проросійських терористів;

8 (понеділок) — День сім'ї;

15 (понеділок) — День українських миротворців;

16 (вівторок) — День ухвалення Декларації про суверенітет України (1990);

19 (п'ятниця) — в італійському Неаполі стартує XXX літня Універсіада;

22 (понеділок) — День визволення Сєвєродонецька від проросійських терористів;

28 (неділя) — День хрещення Київської Русі — України;

29 (понеділок) — День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Серпень

4 (неділя) — День Повітряних Сил Збройних Сил України;

8 (четвер) — День військ зв'язку України;

19 (понеділок) — Преображення Господнє (Спас);

22 (четвер) — День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків в Україні;

23 (п'ятниця) — День Державного Прапора України;

24 (субота) — День незалежності України;

День незалежності України 24tv.ua

28 (середа) — Успіння Богородиці;

31 (субота) — День авіації України.

Вересень

1 (неділя) — День знань;

2 (понеділок) — День закінчення Другої світової війни;

4 (середа) — над будівлею Верховної Ради України у 1991 році було піднято жовто-блакитний прапор;

15 (неділя) — Всенародний День Батька в Україні;

24 (вівторок) — Бабине літо (початок бабиного літа);

29 (неділя) — День пам'яті трагедії Бабиного Яру.

Жовтень

6 (неділя) — День вчителя;

14 (понеділок) — День створення Української повстанської армії; День Українського козацтва; День захисника України;

27 (неділя) — перехід на зимовий час; парламентські вибори в Україні;

28 (понеділок) — День визволення України від фашистських загарбників;

Листопад

9 (субота) — День української писемності та мови;

16 (субота) — День працівників радіо, телебачення і зв'язку України;

17 (неділя) — День студента в Україні;

21 (четвер) — День Гідності та Свободи в Україні;

День Гідності та Свободи в Україні podrobnosti.ua

23 (субота) — День пам'яті жертв Голодомору в Україні;

Грудень

6 (п'ятниця) — День Збройних Сил України;

14 (субота) — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

19 (четвер) — День Святителя Миколая (День Святого Миколая);

25 (середа) — Католицьке Різдво;

26 (четвер) — відбудеться затемнення Сонця, яке можна буде спостерігати у Південній Азії.

Раніше OBOZREVATEL розповів, які вдалі і невдалі дні цього місяця згідно з місячним календарем 2019 року очікують городників і садівників-аматорів.