Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

/City

День Мины в Украине: что нужно делать, чтобы быть здоровым

1.1тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 23 декабря, отмечается память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале IV века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом.

Его считали целителем глазных болезней. Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением.

Наши предки верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду — от лжи.

Новости
Католическое Рождество-2018: обычаи, традиции и символы праздника

День Мины

День Мины

Такое поверье связано также с тем, что со дня святого Мины день начинает прибывать.

На Мину обыкновенно произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать.

Как сообщал OBOZREVATEL, предновогодняя неделя принесет украинцам переменчивую погоду со снегом и дождем, резкими перепадами температуры, атмосферного давления и влажности.

Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Тема
Праздники
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги