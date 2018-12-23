День Мины в Украине: что нужно делать, чтобы быть здоровым

В воскресенье, 23 декабря, отмечается память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале IV века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом.

Его считали целителем глазных болезней. Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением.

Наши предки верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду — от лжи.

День Мины

Такое поверье связано также с тем, что со дня святого Мины день начинает прибывать.

На Мину обыкновенно произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать.

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