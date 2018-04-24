Атака на лагерь ромов в Киеве: появились новые детали

Глава киевской полиции Андрей Крищенко опроверг информацию о том, что на Лысой горе был сожжен лагерь ромов.

По его словам, был уничтожен во время субботника мусор, оставленный ими. Соответствующее заявление он сделал в интервью "112.ua".

"О Лысой горе. Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях есть дети, и им не обеспечивается достаточно условий, так что проводилась эта работа. Большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, и они уехали. Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли", – сказал Крищенко.

По словам главы киевской полиции, правоохранители не получали ни одной жалобы ромов на побои или насилие.

"У нас нет ни одной жалобы ромов на побои или насилие. И, насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные", – подчеркнул он.

Мусор от лагеря ромов С14 / Telegram

Крищенко также добавил, что полиция не допустит разгона временных поселений ромов, если их жители не нарушают законы.

Также, в Telegram-канале националистической организации "С14" появилась информация, что 25 апреля ее участники будут заканчивать начатое.

"После ц ... ан на Лысой горе осталась куча мусора. Основной целью нашего рейда было защитить национальный парк от уничтожения. Поэтому завтра активисты С14 будут убирать остатки мусора. Сбор в 15:00 м. Демеевская у Мака. Кто хочет помочь – приходите", – отметили в организации.

Как сообщал "Обозреватель", информация о сожжении лагеря ромов появилась 22 апреля. На следующий день в полиции заявили, что никаких обращений от пострадавших им не поступало.

В ответ на действия С14 Украинский Хельсинский союз по правам человека потребовал расследовать данный инцидент.