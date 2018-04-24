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Атака на лагерь ромов в Киеве: появились новые детали

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Глава киевской полиции Андрей Крищенко опроверг информацию о том, что на Лысой горе был сожжен лагерь ромов.

По его словам, был уничтожен во время субботника мусор, оставленный ими. Соответствующее заявление он сделал в интервью "112.ua".

"О Лысой горе. Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях есть дети, и им не обеспечивается достаточно условий, так что проводилась эта работа. Большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, и они уехали. Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли", – сказал Крищенко.

По словам главы киевской полиции, правоохранители не получали ни одной жалобы ромов на побои или насилие.

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"У нас нет ни одной жалобы ромов на побои или насилие. И, насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные", – подчеркнул он.

Мусор от лагеря ромов

С14 / Telegram

Крищенко также добавил, что полиция не допустит разгона временных поселений ромов, если их жители не нарушают законы.

Также, в Telegram-канале националистической организации "С14" появилась информация, что 25 апреля ее участники будут заканчивать начатое.

"После ц ... ан на Лысой горе осталась куча мусора. Основной целью нашего рейда было защитить национальный парк от уничтожения. Поэтому завтра активисты С14 будут убирать остатки мусора. Сбор в 15:00 м. Демеевская у Мака. Кто хочет помочь – приходите", – отметили в организации.

Как сообщал "Обозреватель", информация о сожжении лагеря ромов появилась 22 апреля. На следующий день в полиции заявили, что никаких обращений от пострадавших им не поступало.

В ответ на действия С14 Украинский Хельсинский союз по правам человека потребовал расследовать данный инцидент.

Место
УкраинаКиев
Объекты
С14полицияромы
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