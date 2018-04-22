В Киеве сожгли табор ромов на Лысой горе

В Киеве активисты C14 демонтировали и сожгли лагерь ромов, которые в течение длительного времени жили на Лысой горе.

Об этом на странице в Facebook сообщил один из активистов Сергей Мазур.

"Накануне их предупреждали, что с места их проживания в исторической местности стоит уехать, однако сначала не все выполнили условие. Но после убедительных законных аргументов остальные тоже решили уйти с запрещенной территории. Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", - пишет Мазур.

Он также отметил, что службам благоустройства осталось вернуть территорию парка в прежнее состояние.

"Другие рейды против незаконных проявлений цы..н планируем на следующей неделе. Всем желающим сообщим", - добавил Мазур.

Как сообщал CityOboz, ранее киевский центральный железнодорожный вокзал также "оккупировали" ромы.