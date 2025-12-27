'Запад собирается с нами воевать': в Беларуси нелепо попытались оправдать размещение 'Орешника' на своей территории

В Беларуси утверждают, что недавнее размещение на их территории российского комплекса "Орешник" якобы является ответом на агрессию Запада. Сама же РБ "не собирается воевать".

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает "БЕЛТА". По его словам, это Запад ведет себя агрессивно и хочет воевать с беларусами. Фактором стратегического сдерживания глава военного ведомства назвал размещение на территории Беларуси тактического ядерного оружия.

"Крайняя выполненная задача наших глав государств – комплекс "Орешник" размещен на нашей территории. Это наша реакция на их (Запада) агрессию, агрессивные действия, на их заявление, что они собираются с нами воевать. Мы говорим: не надо, не хотим мы воевать. Давайте договариваться. А вы знаете, мне кажется, что придут разумные политики. Вот как наш глава государства, президент России, лидер Китая. Те люди, которые прекрасно понимают, что не нужно бряцать оружием. Это не приведет ни к чему хорошему", – сказал министр.

Он указал на то, что "Орешник" может использоваться как в ядерном снаряжении ракеты, так и в простом. Дальность его применения – до 5 тыс. км. Хренин напомнил, что Беларусь не собирается воевать, чем "пугают западные политики население своих стран". Он пожаловался, что из РБ якобы продолжают делать образ врага.

"Что мы, как американцы любят говорить, плохие парни, что мы тут сейчас нападем. Этого никогда не будет. Но им выгодно запугивать свое население, манипулировать им, чтобы средства огромные тратить. Вы посмотрите, какие средства затрачиваются на военные нужды, какие производства разворачиваются. Было заявление, не знаю, насколько оно правдиво, что Польша планирует в следующем году выделить больше 10 млрд евро для укрепления границы с Республикой Беларусь, строить чуть ли не укрепрайоны. Стройте, если вам некуда деньги девать", – выдал Хренин.

"Орешник" в Беларуси

Александр Лукашенко сообщил в четверг, 18 декабря, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" прибыла в Беларусь. Расчет ракеты уже стал на боевое дежурство.

Диктатор также заявил, что "любое агрессивное движение" в сторону беларуских границ Минск расценит как "угрозу союзному государству". Лукашенко добавил, что в стране создана белорусская школа ракетостроения.

Он не раскрыл точное количество российских ракетных комплексов "Орешник", которые получила РБ. Лукашенко пошутил, явно завысив это количество.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев имеет данные о расположении комплекса "Орешник" на территории Беларуси. Информацию о размещении комплекса уже передали украинским партнерам.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на распространение информации о якобы сверхбыстром подлете баллистической ракеты "Орешник" с территории Беларуси в Киев, на практике это невозможно. Более того, значительная часть Украины находится вне зоны ее поражения.

В Defense Express отметили, что появление таких заявлений в медиа связано с неправильной трактовкой скорости и принципов полета баллистических ракет.

