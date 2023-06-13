'Я бегал, прыгал': Лукашенко ответил на слухи о болезни и заговорил об условиях применения ядерного оружия

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "жив и жить будет", а также сообщил, что во время недавней болезни "бегал и прыгал". Также он заявил о готовности применить ядерное вооружение, которое Беларусь рассчитывает получить от России вопреки всем международным обязательствам, ранее взятым на себя этими тоталитарными государствами.

Видео дня

Лукашенко выдал, что ядерное оружие нужно ему, чтобы "ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на беларускую землю", и пригрозил его использованием в случае "агрессии против Беларуси". Заявления диктатора цитирует государственное информагентство BELTA.

В ходе общения с журналистами в Минской области Лукашенко ответил на вопросы о своей недавней болезни. Диктатор пообещал: "Я еще жив и жить буду!"

"Все, что было написано, – это жуткая неправда. Просто мне пришлось переносить все это на ногах. На ногах лучше болезнь не переносить. Все это вранье. Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Но я понял, что на ногах лучше не переносить, потому что долго будешь восстанавливаться", – выдал Лукашенко.

Также он высказался по поводу передачи Россией Беларуси ядерных вооружений, ранее анонсированной и официальным Минском, и Москвой. Планы нарушить обязательства по нераспространению ядерного оружия, взятые на себя Россией и Беларусью, недавно подтвердил и президент РФ Владимир Путин.

По словам Лукашенко, инициатором подобного шага стала Беларусь.

"Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на беларускую землю", – заявил диктатор.

Он также подчеркнул, что готов применить ядерное вооружение, если ему померещится "агрессия против Беларуси".

"И ответ будет незамедлительным. Я это заранее говорил уже несколько раз... Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия", – заявил Лукашенко.

Он также похвастался "значительной мощью" ядерных вооружений, которые будут размещены на территории Беларуси. По мнению диктатора, "вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания".

Ранее сообщалось, что 9 июня во время неформальной встречи с Лукашенко в Сочи Путин назвал сроки размещения ядерного оружия в Беларуси. По его словам, до 7-8 июля планируется завершение строительства объектов для его хранения. Сразу после этого, выдал российский диктатор, РФ начнет перемещение вооружений на территорию Беларуси.

Напомним, 4 апреля этого года в России заявили о передаче Беларуси "Искандеров", способных наносить тактические ядерные удары. С тех пор Москва и Минск активно раскачивают тему передачи Беларуси ядерного оружия. При этом еще в середине мая в Беларуси заявили, что это были "просто заявления" и никаких практических шагов не предпринималось.

В то же время не так давно Лукашенко выдал, что Путин поделится ядерным оружием со всеми вступившими в союз с РФ и Беларусью.

25 мая Россия и Беларусь подписали соглашение о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории Беларуси. А Лукашенко заявил, что РФ якобы уже начала перемещение ядерного оружия.