'Просто заявление': в Беларуси ответили, разместила ли Россия на их территории тактическое ядерное оружие

Российское тактическое ядерное оружие пока еще не разместили на территории Беларуси. Это было только заявление, никаких практических шагов в этом вопросе не предпринималось.

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Об этом в ходе дебатов заявил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков. Также он добавил, что если подобное решение в этой сфере будет принято, это будет "решение правительства Беларуси, а не любого другого государства".

"Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь – прежде всего это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано в этом отношении", – сказал Рыбаков.

Напомним: 25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он отметил, что 1 июля в текущем году якобы завершается строительство соответствующего хранилища. Путин подчеркнул, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие. В то же время, по словам диктатора, непризнанный президент РБ Александр Лукашенко давно просил разместить на территории страны российское ядерное оружие.

В ответ Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что Россия не станет размещать ядерное оружие тактического уровня на территории Беларуси. Российский диктатор Владимир Путин мог бы пойти на этот шаг только с соответствующего разрешения Китая, но тот вряд ли согласится.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– постпред РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заверил, что Москва передала Минску ракеты "Искандер" и, по его словам, даже "строит на территории РБ хранилища для ядерного оружия". Он цинично заявил о том, что таким образом Россия добивается "безопасности для союзного государства";

– спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов объяснил, что стоит за заявлениями Кремля о ядерном оружии в Беларуси. Он отметил, что диктатор Путин пытается повысить ставки в войне и использовать шантаж.

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