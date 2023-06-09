Путин назвал сроки размещения ядерного оружия в Беларуси

Президент РФ Владимир Путин заявил, что передача ядерного оружия Россией Беларуси "идет по плану". До 8 июля, по словам диктатора, будут завершены объекты, в которых оно может храниться.

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Сразу же после этого, по словам Путина, начнется "размещение соответствующих видов вооружениий" на территории Республики Беларусь. Такое заявление диктатор сделал во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи 9 июня.

Цитату Путина активно разносят кремлевские СМИ.

"По наиболее чувствительным вопросам, по которым мы с вами договаривались: все идет по плану. 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений – и сразу же начнем размещение на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что все по плану", – с самодовольной улыбкой выдал в коротком ролике Путин, обращаясь к внемлющему ему Лукашенко.

Напомним, 4 апреля этого года в России заявили о передаче Беларуси "Искандеров", способных наносить тактические ядерные удары. С тех пор Москва и Минск активно раскачивают тему передачи Беларуси ядерного оружия. При этом еще в середине мая в Беларуси заявили, что это были "просто заявления" и никаких практических шагов не предпринималось.

В то же время не так давно Лукашенко выдал, что Путин поделится ядерным оружием со всеми вступившими в союз с РФ и Беларусью.

25 мая Россия и Беларусь подписали соглашение о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории Беларуси. Хранилище собираются построить до июля. А Лукашенко заявил, что РФ якобы уже начала перемещение ядерного оружия.