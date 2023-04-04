В России заявили о передаче Беларуси 'Искандеров', способных наносить тактические ядерные удары

В России заявили о передаче Беларуси оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", который способен запускать ракеты с ядерными боеголовками. Беларуских военных с 3 апреля начали обучать использованию этого комплекса.

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Об этом в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Нарушение условий договора о нераспространении ядерного оружия со стороны России и Беларуси он попытался оправдать военной помощью Запада Украине и вступлением Финляндии в НАТО.

"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении. Кроме того, вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении", – заявил Шойгу.

По его словам, с 3 апреля в Беларуси на одном из российских полигонов начато обучение расчетов порядку применения комплекса.

Нарушение Россией и Беларусью условия договора о нераспространении ядерного оружия Шойгу попытался оправдать "антироссийским курсом" западных стран. Он также обвинил НАТО в "эскалации конфликта".

"Североатлантический блок усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта. США и их союзники наращивают военную помощь Украине. Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин. На оснащение украинской армии поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150-ти км", – заявил Шойгу.

В то же время, Кремль, судя по заявлению министра обороны РФ, особенно боится того, что западные союзники Украины рассматривают возможность передачи украинской армии истребителей F-16 и оперативно-тактических ракет "ATACMS" с дальностью пуска до 300 км.

"НАТО проводит комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии. В ближайшее время членом альянса станет Финляндия. Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет.... В этих условиях мы принимаем ответные меры, отстаиваем безопасность Союзного государства", – выдал Шойгу.

Напомним, 31 марта постоянный представитель РФ в Совебе безопасности ООН Василий Небензя заявил, что Россия передала Беларуси "Искандеры" и строит хранилище для тактического ядерного оружия. По его словам, Россия "вынуждена" была пойти на такой шаг, поскольку "США разместили в Европе 100-150 тактических ядерных бомб". Подтвердить свои слова он традиционно не смог, но предположил, что бомбы якобы расположены в Нидерландах, Бельгии, Италии, Германии и Турции.

Китай высказался против передачи Россией ядерного оружия другим странам в ходе внеочередного заседания СБ ООН, однако представитель Беларуси выступил против позиции Пекина и заявил, чтобы мир не вмешивался в ее дела с Россией.