В Беларуси построили полевой лагерь, где могут разместить ЧВК 'Вагнер'. Спутниковое фото

В сети показали новые спутниковые снимки, на которых видно, что в Беларуси, вероятно, уже достроили полевой лагерь для наемников ЧВК "Вагнер", которых после неудачного мятежа в России должны отправить в РБ. Он расположен в поселке Цель в Могилевской области (Осиповичский район).

Видео дня

Кадры опубликовало издание BBC Verify в пятницу, 30 июня. Лагерь находится на территории бывшей воинской части №61732.

Издание пишет, что на кадрах можно увидеть несколько рядов прямоугольных сооружений, которые выглядят как палатки. Они расположены на площадках между старыми корпусами воинской части. При этом боевой техники на снимках не видно.

Проект "Беларускі Гаюн", который занимается мониторинг военной активности в Беларуси, подсчитал, что в лагере есть около 298 палаток М-30, в которых в среднем может располагаться по 30 человек. Таким образом, как пишут исследователи, оборудованы места для 8 940 человек.

Они добавили, что не все палатки являются жилыми – там также должны присутствовать места для хозяйственных нужд. Таким образом, как пишут на канале, лагерь разбит примерно для 8 тысячи наемников.

Также на снимке заметили оборудованные укрепления в северной части бывшей военной части.

В то же время белорусская служба "Радио Свобода" подсчитала, что современные палатки могут вместить минимум 50 человек. Издание полагает, что лагерь может принять до 15 тысяч наемников.

Информация о том, что в Беларуси могут находиться тысячи российских боевиков, появилась сразу после попытки так называемого военного переворота в РФ.

Согласно договоренностям между Кремлем и главарем вагнеровцев Евгением Пригожиным, как минимум часть бойцов ЧВК "Вагнера" может "по собственному желанию" обосноваться на территории страны. Об этом рассказал сам российский диктатор Путин. Речь в первую очередь идет о тех, кто принимал непосредственное участие в мятеже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в министерстве обороны Соединенных Штатов Америки заявили, что у них есть информация о том, что часть наемников российской ЧВК "Вагнер" все еще осталась на временно захваченных Россией украинских территориях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!