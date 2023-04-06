В Беларуси "дали заднюю" и передумали размещать ядерное оружие у границы с Польшей

Власти Беларуси открестились от риторики российских политиков, которые угрожали размещением ядерного оружия "вплотную к западной границе Союзного государства" (то есть, в непосредственной близости к Польше). Представители режима Александра Лукашенко сделали более мягкое заявление: что тактическое ЯО Российской Федерации может появится в любой точке РБ.

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Соответствующее заявление сделал сделал госсекретарь совбеза Беларуси Александр Вольфович 6 апреля. Его процитировало пропагандистское издание BELTA.

На вопрос журналистов, касающийся размещения российского ЯО, чиновник ответил, что оно не обязательно появится у границы с Польшей, а может оказаться в любой другой точке страны.

По словам представителя режима Лукашенко, Беларусь вся "находится у западных границ", поэтому ядерное оружие можно разместить "где угодно".

"Расстояние и протяженность Беларуси – 600 км. Она позволяет разместить [ядерное оружие] где угодно", – заявил он.

Вольфович также отметил, что при СССР было более 43 точек размещения ядерного оружия. "Они все сохранились, Лукашенко сказал", – добавил чиновник.

Госсекретарь совбеза считает, что до применения ядерных боеголовок скорее всего дело "не дойдет", потому что они "предназначаются для предупреждения, обеспечения безопасности как России, так и Беларуси".

Напомним: ранее посол Российской Федерации в Беларуси Борис Грызлов утверждал, что российское ЯО будет размещено в РБ на западной границе с НАТО.

"И это будет сделано вне зависимости от всего шума в Европе и США", – утверждал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В начале апреля в РФ заявили о передаче Беларуси оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", который способен запускать ракеты с ядерными боеголовками. Беларуских военных с 3 апреля начали обучать использовать эту военную технику.

– На внеочередном заседании СБ ООН Китай высказался против передачи Россией ядерного оружия другим странам, однако представитель Беларуси выступил против позиции Пекина и потребовал, чтобы мир не вмешивался в дела "Союзного государства".

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