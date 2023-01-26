Разведка Британии оценила боеспособность подготовленных в Беларуси российских сил: есть ли угроза для Украины

Российские оккупационные войска завершили обучение 2-й гвардейской мотострелковой дивизии в Беларуси, которые проходили с осени 2022 года. После этого большая часть личного состава дивизии была переброшена обратно в Россию.

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В дальнейшем террористов задействуют в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

По информации британской разведки, 2-я гвардейская мотострелковая дивизия входит в состав 1-й гвардейской танковой армии. Ранее это подразделение армии РФ понесло большие потери, в частности, на начальном этапе войны.

В разведке отметили, что сейчас эта дивизия состоит преимущественно из мобилизованных россиян. Они эксплуатируют старое оборудование, которое долгие годы хранились на складах в РФ. Следовательно, боевая эффективность этих оккупантов будет ограничена, несмотря на несколько недель тренировок.

Также отмечается, что существует реальная вероятность того, что другие российские подразделения ротируются в Беларуси для аналогичной подготовки, и что Россия будет продолжать использовать эту модель для восстановления и подготовки подразделений для сохранения своих сил в Украине.

Напомним, на сегодняшний день на территории Беларуси находятся около 6 тыс. российских военнослужащих. Накануне часть оккупанты были выведены оттуда в РФ, а затем переброшены на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что в Беларуси продолжили совместные беларуско-российские военные учения, они продлятся по меньшей мере до 30 января. Учения стартовали еще в конце апреля прошлого года, общее количество продлений составляет 39 недель.

К слову, американский Институт изучения войны продолжает ежедневно сообщать о наблюдаемой российской и беларуской военной активности на территории Беларуси. Самый опасный прогноз действий агрессора, предупреждающий о потенциальном крупном наступлении РФ на северную часть Украины из Беларуси, аналитики называют маловероятным.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский считает, что новое наступление РФ может состояться на любом направлении. Он напомнил, что российского диктатора Путина, начавшего войну, волнуют только цели.

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