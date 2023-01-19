В Беларуси заявили о приведении в боевую готовность подразделений артиллерии: что происходит

В Беларуси 19 января заявили, что привели свою артиллерию "в готовность к выполнению задач по предназначению". Речь идет о подразделениях 6-й отдельной механизированной бригады (в/ч,05733, место постоянной дислокации – город Гродно).

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Официальное сообщение об этом выпустила пресс-служба Министерства обороны РБ. Отмечается, что мероприятия проводятся в рамках боевого слаживания региональной группировки войск и сил.

"Сегодня [19 января], в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, артиллерийские подразделения 6-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", – уведомили в МО Беларуси. Других деталей в ведомстве не раскрыли.

Это не первое подобное заявление. За несколько дней до этого режим Александра Лукашенко объявлял о том, что в готовность были приведены артиллеристы 11-й ОМБР (входит в состав Западного оперативного командования с пунктом дислокации в городе Слоним).

Подчеркнем: Генеральный штаб ВС Украины в утренней сводке в четверг, 19 января, сообщал, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Как писал OBOZREVATEL:

– 16 января на территории Беларуси ВС РФ и ВС РБ начали совместные летно-тактические учения авиационных подразделений региональной группировки войск. Они продлятся до 1 февраля 2023 года.

– В Генштабе предупреждали, что активизация российской авиации в Беларуси влечет за собой увеличение угрозы ракетных ударов по Украине.

– 19 января в небе над Беларусью было зафиксировано увеличение активности военной авиации. Взлетали и самолеты, и вертолеты.

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