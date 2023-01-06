В Беларуси задержан священник, который молился за украинских воинов

В Беларуси сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) задержали минского священника Дионисия Коросталева. В качестве причины назвали его молитву за защитников Украины.

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На священнослужителя донесли прихожане храма. Об этом 5 января сообщит Telegram-канал правозащитного центра "Вясна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Провластные каналы сообщают о задержании священника, который "молился о воинах и защитниках Украины" в минском храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", – отметили правозащитники.

По их информации, белаусские силовики утверждают, что задержанный отец Дионисий Коросталев якобы имеет "националистические татуировки". Кроме этого, "играет в компьютерные игры под странным ником – PICAPS MachoBY".

Также беларусские силовики заявили, что он распространял запрещенную режимом непризнанного лидера республики Александра Лукашенко национальную бело-красно-белую символику Беларуси "и связанные с ней идеи".

Оппозиционный беларусский Telegram-канала Nexta пишет, что молебен о воинах Украины Коростылев отслужил 1 января, на него "донесли" прихожане храма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году режим Лукашенко начал задерживать родственников погибших в боях за Украину беларусских добровольцев. Их заставляли записывать покаянные видео и признаваться в "экстремизме".

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