В Беларуси военные Лукашенко проводят тренировки с наемниками ЧВК 'Вагнер': в ГПСУ оценили угрозу для Украины

В Беларуси стартовали совместные учения вооруженных сил страны и наемников ЧВК "Вагнер". Они проходят на полигоне "Брестский" уже в течение четырех дней.

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Об этом сообщили в министерстве обороны Беларуси, похваставшись тем, что их военные перенимают боевой опыт "вагнеровцев", который они получили на войне против Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Этот опыт военных преступников в РБ назвали "бесценным", его хотят использовать для обеспечения безопасности страны.

"Боевая подготовка в вооруженных силах с началом специальной военной операции идет полным ходом. Всем возможным и доступным способам мы получаем эту информацию, анализируем этот опыт и применяем на своей практике", – заявили там.

Во время этих совместных тренировок акцент делается на организации взаимодействия разных родов войск во время огневого поражения, применении беспилотных летательных аппаратов в пользу разведки и огневого поражения, тактических приемах перемещения на поле боя с учетом высокой интенсивности огневого воздействия, применении ударных БПЛА, приемах сокрытия войск и объектов, а также психологической подготовке.

В Государственной пограничной службе Украины оценили, несут ли эти учения на территории РБ угрозу нашей стране. Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального марафона "Єдині новини" отметил, что ситуация на границе с РБ остается контролируемой.

Он добавил, что "вагнеровцы" продолжают прибывать в Беларусь, однако угрозы они не несут. Они также могут быть привлечены к обучению армии Беларуси, а затем к обучению и подготовке российских подразделений.

"При этом следует понимать, что они, как правило, едут разоруженные. Мы не видим какой-то военной тяжелой техники", – сказал Демченко.

Напомним, ранее стало известно, что военную подготовку у экстрадированных военных преступников из ЧВК проходят беларуские спецназовцы. Для этого было сформировано три специальных отряда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Беларусь 18-19 июля прибыли еще шесть колонн ЧВК "Вагнер". В общей сложности с 11 июля зафиксировано прибытие девяти колонн, общая численность наемников на территории страны, вероятно, превышает 2500 человек.

– В Гомельской области Беларуси произошел конфликт между наемниками ЧВК "Вагнер", депортированными из РФ, и местными пограничниками. В итоге последние отошли и не "препятствовали" работе "вагнеровцев".

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