В Беларуси, вероятно, строят полевой лагерь для ЧВК 'Вагнер': появились спутниковые снимки

В Беларуси, вероятно, уже начали строить полевой лагерь для наемников ЧВК "Вагнер" после их неудавшегося мятежа в стране-агрессоре России. Он может находится на территории бывшей воинской части в селе Цель Осиповичского района (примерно 90 километров от Минска).

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Белорусская служба "Радио Свобода" показала спутниковые снимки возможного полевого лагеря российских наемников. Первый снимок сделан 17 июня, а второй – 27 июня.

Накануне несколько белорусских СМИ сообщили о ремонте части в селе Цель, ссылаясь на разговоры с местными жителями.

На кадрах, сделанных спутником, видно две площадки. Одна расположена на севере размером 270 на 170 метров, другая находится в восточной части, имеет размеры 200 на 160 метров.

Журналисты предполагают, что это может быть скоплением палаток одинакового размера или крупногабаритной техники вагнеровцев. И этих объектов еще 17 июня там не было.

Как пишет издание, упомянутая бывшая воинская часть раньше относилась к ракетным войскам. На ее территории дислоцировалось около 1500 солдат. Утверждается, что военная инфраструктура в Цели сохранилась. В то же время в 3 км от воинской части в поселке Цель также находится военный городок "Лапичи", который принадлежит 38-й дорожно-мостовой бригаде минобороны Беларуси, в 6 – воинская часть инженерных войск в Верайцах, а в 20 км – Репищский артиллерийский полигон.

Отметим, что информация о том, что в Беларуси могут находиться тысячи российских боевиков, появилась сразу после попытки так называемого военного переворота в РФ. Согласно договоренностям между Кремлем и главарем вагнеровцев Евгением Пригожиным, как минимум часть бойцов ЧВК "Вагнера" может "по собственному желанию" обосноваться на территории страны. Об этом рассказал сам российский диктатор Путин. Речь в первую очередь идет о тех, кто принимал непосредственное участие в мятеже.

27 июня СМИ сообщили, что утром в Беларусь прилетел бизнес-джет Пригожина. Борт приземлился на военном аэродроме Мачулищи под Минском. О том, что Пригожин должен уехать в РБ также стало известно после попытки "переворота" в России.

В то же время, накануне в ГПСУ сообщили, что не фиксировали начало строительства лагерей для ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как и присутствия самих наемников. Хотя исключать это нельзя.

В то же время до 2 тыс. военных армии России, которые, по данным ГПСУ, находятся в Беларуси, задействованы в учениях и подготовке на полигонах этой страны, рассказал спикер ведомства. Но направление всегда остается напряженным, ведь Минск продолжает поддержку российского агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попытался объяснить, зачем ему понадобились наемники ЧВК "Вагнер" на белорусской земле. По словам диктатора, у командиров частной армии белорусские войска "будут перенимать опыт";

– британский отставной генерал Ричард Даннат выразил мнение, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, находясь в Беларуси, может представлять угрозу для Украины. Возможно, "повар Путина" будет готовить нападение своих наемников на Киев с территории РБ.

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