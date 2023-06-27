'Это бесценно': Лукашенко заявил, что беларуские военные будут перенимать опыт у ЧВК 'Вагнер'

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попытался объяснить, зачем ему понадобились наемники ЧВК "Вагнер" на беларуской земле. По словам диктатора, у командиров частной армии Евгения Пригожина, которую многие страны мира признали преступной организацией, беларуские войска будут "перенимать опыт".

Видео дня

Об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с министром обороны Виктором Хрениным. По мнению диктатора, боятся наемников, отличившихся особой жестокостью и совершением тяжелейших преступлений, не стоит, потому что беларуские власти, мол, "ухо востро держат".

После того, как Пригожин согласился на предложение Кремля прекратить вооруженный "поход на Москву" и уехать в Беларусь якобы в результате "переговоров с Лукашенко", последний попытался объяснить, зачем ему понадобились головорезы из ЧВК "Вагнер" на беларуской территории. По версии диктатора, это результат "прагматичного подхода" и что "вагнеровцы" якобы будут "делиться опытом" с беларускими военными.

"Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли", — выдал Лукашенко.

Беларускому диктатору также позарез понадобилась информация о том, какое оружие используется в современной войне.

"Какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять".

При этом, по мнению Лукашенко, бояться приезда в Беларусь наемников, отличившихся особой жестокостью и многочисленными преступлениями, беларусам не стоит.

"Мы же ухо востро держим", – аргументировал свою позицию Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко выступил с заявлением относительно незаконченного бунта Пригожина и своей "роли" в урегулировании ситуации в РФ. По словам диктатора, едва узнав о том, что тысячи наемников объявили о походе на Москву, он якобы приказал привести армию Беларуси в полную боеготовность. Также Лукашенко заявил, что ему "было больно наблюдать" за этими событиями.

Кроме того, диктатор повторил сказанный несколькими месяцами ранее на самите ОДКБ тезис, что "если рухнет Россия, мы все погибнем".

По словам Лукашенко, "самым страшным" было бы, если бы "смутой" в России "мгновенно воспользовались" на Западе, который то и делает, что "расширяет НАТО на восток" и выискивает подходящий момент для нападения на Беларусь. По версии Лукашенко, коварные "враги" Беларуси практически ежедневно устраивают "провокации на госгранице у стран-соседей: от подбрасывания тел до залетов беспилотников".

Чьи именно тела подбрасывают Лукашенко "враги", он не уточнил.