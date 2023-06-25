Пригожин с "вагнеровцами" могут атаковать Киев из Беларуси, – британский генерал

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, находясь в Беларуси, может представлять угрозу для Украины. Возможно, "повар Путина" будет готовить нападение своих наемников на Киев из территории РБ.

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Такое опасение высказал британский отставной генерал Ричард Даннат в эфире Sky News. "Тот факт, что он [Пригожин] уехал в Беларусь, вызывает некоторую озабоченность", – сказал бывший начальник Генштаба британской армии.

По его мнению, если Пригожин "сохранил вокруг себя боеспособные боевые силы, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву". Военный предполагает, что "Вагнер" может возглавить атаку на столицу Украины из Беларуси.

Даннат сказал что "вполне возможно", что Россия может использовать "вагнеровцев", чтобы снова попытаться захватить Киев.

Последствия бунта Пригожина британский генерал сравнил с афтершоками – повторными земными толчками, которые происходят после основного землетрясения. Как сказал Даннат, "афтершоки" 24 июня "будут наблюдаться еще довольно долго".

В то же время он считает, что явных победителей во "вчерашнем фиаско" не было. "Путин определенно сильно ослабел. Российские военные… явно в некотором беспорядке", – заявил лорд Даннат.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны считает, что самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко, сыгравший непосредственную роль в остановке военного наступления ЧВК "Вагнер" на Москву, унизил этим главу РФ Владимира Путина и получил преимущества для себя.

– Лукашенко заявлял, что провел переговоры с Пригожиным по согласованию с Путиным и они длились целый день. В итоге "вагнеровцы" развернули свои колоны и остановили "Марш справедливости".

– Что будет делать владелец частной военной компании на территории РБ, уточнений не было.

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