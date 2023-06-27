На военном аэродроме Мачулищи в Беларуси приземлился самолет Пригожина – СМИ

Утром 27 июня в Беларусь прилетел бизнес-джет российского олигарха, владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Борт приземлился на военном аэродроме Мачулищи под столицей РБ Минском.

Видео дня

Через несколько минут после этого из России в Мачулищи прибыл еще один бизнес-джет. Он вылетел из Санкт-Петербурга, сообщил в Telegram проект "Беларускі Гаюн".

Установлено, что воздушное судно Embraer Legacy 600 (RA-02795), которое связывают с "поваром Путина", село на территории аэродрома в 07:40 вторника. Вылетело оно, предположительно, с территории Ростовской области РФ.

Уже через 18 минут, в 7:58, в Мачулищах приземлился еще один бизнес-джет – British Aerospace 125-800B (RA-02878). Этот самолет вылетел из Питера. Кому он принадлежит, информации нет.

Дополняется...