В ГНСУ рассказали, зафиксировано ли развертывание лагерей ЧВК 'Вагнер' в Беларуси

Государственная пограничная служба Украины не фиксирует начала строительства лагерей для ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как и присутствия самих наемников. В то же время исключать этого нельзя.

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Об этом 27 июня сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии украинским СМИ. "Что касается информации о возможном строительстве баз для российских наемников на территории Беларуси, на данный момент таких работ мы не фиксируем", – сказал он.

Демченко добавил, что за ситуацией в Беларуси "активно следит разведка, в том числе ГПСУ".

До 2 тыс. военных армии России, которые по данным ГПСУ, находятся в Беларуси, задействованы в учениях и подготовке на полигонах этой страны, рассказал спикер ведомства. Однако направление всегда остается напряженным, поскольку Минск продолжает поддержку российского агрессора.

Поэтому Украина укрепляет линию границы и приграничные территории с Беларусью, хотя в настоящее время перемещение техники или личного состава вблизи границы не зафиксировано, а у России нет достаточно сил для повторного вторжения.

"Мы хорошо понимаем коварство РФ и Беларуси, которая поддерживает государство-агрессора. Помимо того, чтобы не происходило, задача Украины – иметь сильную оборону на этом направлении, которая проводилась так и продолжает делаться: в инженерном отношении, подготовке и взаимодействии составляющих Сил обороны и постоянным отслеживанием ситуации по территории Беларуси", – рассказал Демченко.

Отметим, накануне российские СМИ сообщили, что в Могилевской области Беларуси якобы начали строить поселение для "Вагнера" на 8 тысяч человек. Об этом якобы рассказали в лесничестве области, а также источник, близкий к руководству региона.

По словам источников, беларуская власть поставила задачу построить поселение до обеда 27 июня, всего планируется построить несколько лагерей, в том числе в районе города Осиповичи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня заявил, что приказал привести армию страны в полную боевую готовность. Он утверждает, что ему "было больно наблюдать" за "переворотом в РФ".

– По данным СМИ, утром во вторник на военном аэродроме в Мачулищах под Минском приземлился самолет владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

– 24 июня "Вагнер" "захватил" Ростов и дошел до Липецкой области, после чего Пригожин заявил о прекращении "похода на Москву" якобы из-за нежелания "проливать русскую кровь". Вагнеровцы покинули Ростов.

– В Кремле заявили, что с Пригожиным были достигнуты договоренности, дело против него закроют и он уедет в Беларусь. Позже стало известно, что дело против Пригожина не закрыто.