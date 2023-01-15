Вступление Беларуси в войну против Украины является очень маловероятным – ISW

Риск прямого участия беларусской армии в войне против Украины является очень низким, а риск повторного российского вторжения из территории Беларуси – низким. Такую оценку ситуации дали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Эксперты сообщили об этом в отчете за 14 января, опубликованном на сайте ISW. Они отметили, что потенциальное наступление России на север Украины зимой-2023 остается наихудшим сценарием в пределах прогнозов.

В ISW пояснили, что опираются на ежедневно наблюдаемые показатели из общедоступных источников. Аналитики обратили внимание на такие события и заявления:

– Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев 14 января сообщил, что нынешнее соотношение украинских сил, действующих на северной границе, к российским войскам в РБ достаточно для стабилизации границы. Наев добавил, что украинские резервы могут передислоцироваться, если угроза вырастет.

– Войска РФ продолжают развертывание в Беларуси. Так, 13 января в Гомельскую область прибыл дополнительный эшелон с российской военной техникой.

Добавим: в сводке утром 15 января Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Беларусь из России 11 и 12 января перебросили еще два новых эшелона ВС РФ с личным составом и военной техникой. Они прибыли на ЖД-станцию Слоним (Гродненская область РБ). В первом эшелоне было 43 вагона (один пассажирский), во втором – 52 (три пассажирских). На некоторой российской технике был знак "Z".

– В Пентагоне недавно заявили, что не видят признаков того, что армия Беларуси готовится к непосредственному участию в агрессии против Украины. США внимательно следят за обстановкой на украинско-беларуской границе.

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