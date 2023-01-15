''Держим порох сухим!'' В Беларуси разразились новыми угрозами в сторону Украины

В Беларуси, которая поддерживает полномасштабное вторжение страны-агрессора России в Украину, разразились новыми угрозами в сторону нашего государства. Там заявили, что Украина якобы может прибегнуть к провокациям, и Минск к "готов к этому".

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Такое заявления в воскресенье, 15 января, выдал Павел Муравейко, заместитель госсекретаря Совета безопасности РБ. Его слова процитировали пропагандистские каналы в Telegram.

Он сказал, что на южный границах страны якобы не спокойная обстановка, но непризнанный президент Беларуси, друг российского диктатора Путина Александр Лукашенко потребовал от чиновников и военных "сохранять терпимость и выдержку".

В РБ, как следует со слов Муравейко, действительно выдумали, что Украина якобы может совершить акты агрессии против этой страны.

"Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории", – сказал он.

В то же время, по информации канала "Беларускі Гаюн", который отслеживает военную активность в Беларуси, 15 января сообщили, что в Барановичи (РБ) прилетели восемь российских истребителей и четыре 4 грузовых борта.

По данным исследователей, речь идет про:

– 4 Су-34 ВКС РФ с регистрационными номерами: RF-95001, RF-95004, RF-81853, RF-81862;

– 4 Су-30 ВКС РФ с рег. номерами: RF-85805, RF-85806, RF-81874 ,RF-81875.

Также в Барановичи прилетели три грузовых судна – три летели из России, а один из Мачулищей. По данным канала, некоторые из бортов привезли боеприпасы для истребителей.

"Вероятнее всего, самолеты прибыли для участия в совместных летно-тактических учениях ВС РБ и ВС РФ, которые МО РБ анонсировало еще 5 января. Ожидается, что эти учения будут проходить с 16 января по 1 февраля", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что риск прямого участия беларусской армии в войне против Украины является очень низким, а риск повторного российского вторжения из территории Беларуси – низким.

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