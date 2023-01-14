Россия перекидывает авиацию на территорию Беларуси под видом военных учений – Генштаб

Страна-агрессор Россия запланировала проведение летно-тактических учений на территории Беларуси. Под этим предлогом РФ начала перебрасывать авиацию на территорию Беларуси.

Видео дня

Уже известно о передислокации 10 российских вертолетов на аэродром Мачулищи. Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, учения страны-агрессора на территории Беларуси запланированы в период с 16 января до 1 февраля. В связи с этим враг уже начал наращивать там авиационную группировку.

Также в Вооруженных силах Украины не исключают, что в воздушном пространстве Беларуси будут задействованы самолеты дальней авиации страны-агрессора. В связи с перечисленными факторами возрастает ракетная угроза для Украины.

Громов отметил, что на аэродром Мачулищи российские оккупанты уже перебросили около 10 вертолетов. Речь идет о Ми-8 и Ми-24. Вместе с тем прогнозируется переброска в Беларуси самолетов оперативно-тактической авиации

"Не исключается полеты в воздушном пространстве Беларуси самолетов дальней авиации страны-агрессора. С учетом указанного вырастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применение дронов-камикадзе по территории нашего государства с воздушного пространства Беларуси", – отметил Громов.

Напомним, в течение 2023 года для Украины будет сохраняться угроза наступления оккупационных войск из Беларуси. Однако по состоянию на сегодняшний день противник не сформировал там ударную группировку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– вероятность повторного вторжения российских оккупантов в Украину с территории Беларуси сейчас очень мала. Суммарно в Беларуси находится около 12-13 тысяч солдат армии РФ, чего вовсе недостаточно для проведения наступательной операции.

– министерство обороны Соединенных Штатов не видит признаков того, что армия Беларуси готовится к непосредственному участию в агрессии против Украины. США внимательно следят за обстановкой на украинско-беларуской границе.

– ранее стало известно, что в Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнер". Он формируется на базе белорусского охранного предприятия "ГардСервис", которому самопровозглашенный президент Александр Лукашенко позволил иметь огнестрельное оружие.

– российские оккупанты в Беларуси продолжают обустраивать аэродром "Зябровка" возле Гомеля для выполнения боевых задач. На авиабазе появились новые ЗРК С-300/400 и ЗРПК "Панцирь".