В Беларуси напуганы из-за сбития российских бортов в Брянской области: войска в режиме повышенной готовности

На фоне недавних известий о массовом падении российских самолетов и вертолетов Беларусь перевела войска в режим повышенной готовности. По мнению президента Александра Лукашенко, в настоящее время ситуация в беларуском небе не критическая.

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Об этом сообщают белорусские СМИ. Лукашенко на совещании с военными заявил, что в связи со сбитием самолетов и вертолетов РФ в Брянской области появились "настораживающие факторы".

"Обстановка не критическая, но есть настораживающие факторы. Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе. Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее факторы настораживающие", – заявил самопровозглашенный президент.

Он отметил, что войска в повышенной боевой готовности находятся уже на протяжении нескольких суток.

"Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности – наши войска", – добавил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Брянской области РФ 13 мая подряд разбились два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Всего за день погибли 9 членов экипажей уничтоженных военных воздушных судов.

Граждане России устроили из-за этого очередную истерику. Они пожаловались на отсутствие ПВО, а также призвали наносить удары по Киеву, Лондону и Вашингтону.

Выяснилось, что упавшие истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты – подстраховать их.

В Офисе президента Украины прокомментировали падение двух вертолетов и двух истребителей в Брянской области. Там отметили, что в России начинается "контрСВО".

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