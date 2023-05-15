В Беларуси напуганы из-за сбития российских бортов в Брянской области: войска в режиме повышенной готовности
На фоне недавних известий о массовом падении российских самолетов и вертолетов Беларусь перевела войска в режим повышенной готовности. По мнению президента Александра Лукашенко, в настоящее время ситуация в беларуском небе не критическая.
Об этом сообщают белорусские СМИ. Лукашенко на совещании с военными заявил, что в связи со сбитием самолетов и вертолетов РФ в Брянской области появились "настораживающие факторы".
"Обстановка не критическая, но есть настораживающие факторы. Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе. Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее факторы настораживающие", – заявил самопровозглашенный президент.
Он отметил, что войска в повышенной боевой готовности находятся уже на протяжении нескольких суток.
"Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности – наши войска", – добавил Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Брянской области РФ 13 мая подряд разбились два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Всего за день погибли 9 членов экипажей уничтоженных военных воздушных судов.
Граждане России устроили из-за этого очередную истерику. Они пожаловались на отсутствие ПВО, а также призвали наносить удары по Киеву, Лондону и Вашингтону.
Выяснилось, что упавшие истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты – подстраховать их.
В Офисе президента Украины прокомментировали падение двух вертолетов и двух истребителей в Брянской области. Там отметили, что в России начинается "контрСВО".
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