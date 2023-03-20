В Беларуси хотят создать аналог 'Беркута', управлять процессом поручили агенту Кремля, – Латушко

В Беларуси хотят создать аналог "Беркута". В ряды группировки в составе внутренних войск РБ планируют привлечь военнообязанных, которых призывают на собрание.

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Руководить процессом было поручено агенту Кремля - белорусскому генералу Николаю Карпенкову. Об этом рассказал заместитель председателя Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко в комментарии 24 канала.

"Это тот человек, который командовал Главным управлением борьбы с организованной преступностью и коррупцией. И в 2020 году прославился избиением протестующих белорусов, громил магазины", – охарактеризовал Латушко Капенкова.

Он добавил, что агент Кремля абсолютно показывает свою лояльность к непризнанному президенту РБ Александру Лукашенко. Но вместе с тем, в критический момент он первым предаст Лукашенко и перейдет на сторону Москвы. Свои пророссийские взгляды Николай Карпенков не скрывает.

"Он заявлял о том, что "Россия обязательно победит – победит очень быстро. Невозможно "второй армии мира" не реализовать эту задачу", – объяснил Латушко.

Кроме того, в подразделении, подчиняющемся Карпенкову, вывешивают не белорусские, а российские флаги. Всего создано 3 роты и 12 взводов. Они будут базироваться в нескольких областях, приграничных с Украиной, в частности Брестской и Гомельской, а также в Гродненской области, которая находится на границе с Польшей и Литвой.

"Делается это, как заявлял Карпенков, для борьбы с диверсионно-разведывательными группами, которые могут заходить на территорию Беларуси и белорусскими митингующими", – отметил он.

Но белорусский оппозиционер считает, что это связано с повреждением самолета ДРЛС А-50 в Мачулищах.

Следует отметить, что накануне в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что российские оккупационные войска планируют масштабную провокацию на украинско-белорусской границе. Освещать очередное "шоу" поручили путинскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

В ГУР предупреждают, что планы кафиров предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.

В ГНСУ ранее отметили, что ситуация на границе Украины с Беларусью полностью контролируемая, однако "несколько напряженная". Причиной присутствия на белорусской территории российских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, США не видят признаков подготовки Беларуси к непосредственному наступлению на Украину. В Белом доме нет разведданных, подтверждающих это.

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