В Беларусь прибыла уже 12-я колонна 'вагнеровцев': какую технику привезли. Карта

В Беларусь прибыла двенадцатая колонна наемников из частной военной компании "Вагнер", сопровождаемая бронированными автомобилями. Оценивается, что в составе этой колонны находится не менее 50 единиц автомобильной техники.

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Об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн". Это как минимум вторая колонна ЧВК "Вагнер", которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями "Щука".

В Беларусь через пункт пропуска Понятовка (РФ) – Звенчатка (РБ) въехала двенадцатая колонна с военной техникой принадлежащей ЧВК "Вагнер". В настоящее время машины продолжают свой маршрут по трассе Р122 в направлении Чаус (Могилевская область) и получает сопровождение от представителей ГАИ РБ.

В колонне минимум 50 единиц автомобильной техники:

5 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"),

3 бензовоза,

автобус,

17 фур,

3 трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль "Щука" ("Чекан"),

6 КамАЗов (тент),

2 "буханки",

пикапы и легковые авто.

По наблюдениям, данное событие является, по меньшей мере, вторым случаем вторжения колонны наемников из частной военной компании "Вагнер" в Беларусь. В этот раз колонна также включает бронированные автомобили, известные как "Щука" или также известные под названием "Чекан".

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники частной военной компании "Вагнер" продолжают прибывать в Беларусь с территории государства-террориста России. Мониторинговые группы сообщают, что по состоянию на 24 июля на территорию Беларуси прибыло уже как минимум 3500 наемников.

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