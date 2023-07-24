Десятки фур, сотни легковых автомобилей и строительная техника: появились новые спутниковые снимки лагеря ЧВК 'Вагнер' в Беларуси

Наемники частной военной компании "Вагнер" продолжают прибывать в Беларусь с территории государства-террориста России. Мониторинговые группы сообщают, что по состоянию на 24 июля на территорию Беларуси прибыло уже как минимум 3500 наемников.

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Они расположились в деревне Цель недалеко от города Осиповичи. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Maxar Technologies, которые в Twitter опубликовал журналист Кристиан Триберт (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новые спутниковые снимки лагерного городка "вагнеровцев" показывают сотни единиц различного транспорта. Наемники перевезли в Беларусь сотни легковых автомобилей, грузовики и около 35 полуприцепов.

В свою очередь, Telegram-канал "Беларускі Гаюн" сообщил, что с 11 июля на территорию Беларуси прибыло как минимум 10 организованных колонн ЧВК "Вагнер". Передвижение последней зафиксировали 23 июля.

Аналитики сообщают, что в 10 колоннах в общей сумме насчитывалось около 700 единиц автомобильной техники, среди которой абсолютное большинство составляли пикапы УАЗ "Патриот". Также удалось установить, что "вагнеровцы" перегнали на территорию Беларуси пикапы Mitsubishi L200, КамАЗы и "Уралы", включая тентованные, в которых перевозился личный состав. Вместе с этим в колонне "вагнеровцев" были автобусы, фуры, строительная и инженерная техника.

По предварительным оценкам, за две недели в Беларусь приехало около 3450-3650 наемников ЧВК "Вагнер" – все они направлялись в палаточный лагерь в селе Цель под Осиповичами.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" якобы рвутся в "поход" на Польшу. После боев на востоке Украины они якобы хотят устроить "экскурсию в Варшаву и Жешув".

Ранее сообщалось, что в Беларуси стартовали совместные учения вооруженных сил страны и наемников ЧВК "Вагнер". Они проходят на полигоне "Брестский".

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал собственную компанию "Конкорд" на территории беларуских Осиповичей. Основным видом деятельности новой компании заявлено "управление недвижимым имуществом".

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