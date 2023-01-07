Лукашенко цинично заявил, что белорусы поддерживают россиян, но "не забывают об украинцах": в сети ответили

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна поддерживает "российских братьев" – в частности, собирая для оккупантов помощь в храмах Беларусской православной церкви. Но в то же время, утверждает диктатор соседней страны, об украинских беженцах в РБ тоже "не забывают", что вызвало гневную реакцию в сети.

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Соответствующие заявления политик сделал 7 января в комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря (г. Минск), передает подконтрольное беларусскому режиму агентство БЕЛТА. Этот монастырь недавно собирал помощь для российских военных, убивающих украинцев.

Лукашенко признал, что в беларусском обществе многие раскритиковали такую "благотворительность" церковников. Однако он нашел этому очень простое "оправдание": мол, недовольство высказывали "проплаченные беглые".

"Вы делаете правильно. Не обращайте внимания на десяток-другой проплаченных людей. Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам – я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, не скрывая говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев", – заявил самопровозглашенный президент РБ.

Дальше он цинично заявил: "Но мы не забываем и об украинцах". Лукашенко утверждает, что за 2022 год в Беларуси "нашли постоянное место жительства и приют" около 10 тыс. жителей Украины, бежавших от войны. Примечательно, что пособник российского диктатора использовал именно слово война, а не "спецоперация".

Также он сказал, что необходимо протягивать руку помощи каждому, кто в ней нуждается.

Эти пропагандистские высказывания Лукашенко разозлили украинцев. В социальных сетях они назвали т.н. президента соседней страны лицемером.

"Шут усатый, мы о тебе тоже помним", "Особенно циничный вид Бульбогниды", – комментируют новость пользователи Twitter.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно в Беларуси сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) задержали минского священника Дионисия Коросталева. В качестве причины назвали его молитву за защитников Украины.

– 6 января минобороны РБ отчиталось, что страна приняла очередной эшелон с военными и боевой техникой ВС РФ. Ведомство показало фото, на которых беларуссы встречали российских военнослужащих с хлебом и солью.

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