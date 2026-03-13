'Спасибо Путину': Лукашенко пригрозил Украине и НАТО 'Орешником' с территории Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на заявления Украины о том, что ракетный комплекс "Орешник", развернутый в Беларуси, якобы может стать законной целью для НАТО. Белорусский лидер заявил, что комплекс предназначен для защиты страны, и отметил возможность поражения целей, если кто-то попытается угрожать Беларуси.

Видео дня

Он также рассказал об особенностях системы и поблагодарил Владимира Путина за помощь в ее создании. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что заявления о том, что "Орешник" может быть законной целью, являются "глупостью", и подчеркнул, что комплекс не предназначен для ударов по Киеву, Вильнюсу или Варшаве.

"Упаси Господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну", – сказал он.

В то же время президент Беларуси дал понять, что, если объекты на территории его страны будут считаться законной целью, у Вооруженных Сил Беларуси "есть чем достать". Он посоветовал не "бряцать языком и не вякать", отметив мобильность и эффективность комплекса.

Лукашенко объяснил особенности системы.

"Десяток ложных целей. То есть выйдет на маршрут 10 машин. Сверху посмотрели — десять "Орешников". А он будет один. На любой яд противоядие противоядие всегда найдется", - сказал он.

По его словам, система создана с помощью России, и он лично поблагодарил Путина за содействие.

Президент также рассказал о недавнем инциденте с беспилотником, который упал и ранил белорусскую женщину. Он подчеркнул, что это произошло из-за работы российской установки радиоэлектронной борьбы, и что никаких претензий к Украине по этому поводу он не предъявлял.

Лукашенко отметил, что война идет рядом, и, несмотря на такие случаи, это не меняет позиции Беларуси по защите своей территории.

Александр Лукашенко сообщил в четверг, 18 декабря, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" прибыла в Беларусь. Расчет ракеты уже стал на боевое дежурство.

Диктатор также заявил, что "любое агрессивное движение" в сторону белорусских границ Минск расценит как "угрозу союзному государству". Лукашенко добавил, что в стране создана белорусская школа ракетостроения.

Он не раскрыл точное количество российских ракетных комплексов "Орешник", которые получила РБ. Лукашенко пошутил, явно завысив это количество.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев имеет данные о расположении комплекса "Орешник" на территории Беларуси. Информацию о размещении комплекса уже передали украинским партнерам.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на распространение информации о якобы сверхбыстром подлете баллистической ракеты "Орешник" с территории Беларуси в Киев, на практике это невозможно. Более того, значительная часть Украины находится вне зоны ее поражения.

В Defense Express отметили, что появление таких заявлений в медиа связано с неправильной трактовкой скорости и принципов полета баллистических ракет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!