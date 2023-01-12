''Угроза будет сохраняться'': в Генштабе оценили риск наступления оккупантов из Беларуси и назвали главную цель захватчиков

В течение 2023 года для Украины будет сохраняться угроза наступления оккупационных войск из Беларуси. Однако по состоянию на сегодняшний день противник не сформировал там ударную группировку.

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В то же время путинская армия будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области. Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, на территории Беларуси российская армия намерена провести совместные с армией РБ учения "Щит Союза – 2023". Кроме того, вместо учений "Центр-2023" путинские войска намерены осуществить маневры в Беларуси "Запад-2023".

Это влечет за собой развертывание на территории Беларуси российской группировки войск, которая может быть использована для наступления.

"В течение следующего года потенциальная угроза наступления ВС РФ с территории Беларуси будет сохраняться. В настоящее время мер по формированию противником ударной группировки для возобновления наступательных действий с территории Беларуси не наблюдается", – рассказал Громов.

Также путинская армия и дальше будет предпринимать попытки захватить всю территорию Донецкой области. Вместе с тем враг может активизировать наступление в Запорожской области.

"Прогнозируется, что в ближайшее время противник попытается выйти на административные границы Донецкой области. В дальнейшем может активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области", – заявил Громов.

Напомним, авиация российской оккупационной армии активизировалась на территории Беларуси. Это влечет за собой увеличение угрозы ракетных ударов по Украине. Также существует угроза нанесения ударов с помощью дронов.

Ранее сообщалось, что вероятность повторного вторжения российских оккупантов в Украину с территории Беларуси сейчас очень мала. Суммарно в Беларуси находится около 12-13 тысяч солдат армии РФ, чего вовсе недостаточно для проведения наступательной операции.