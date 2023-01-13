Пентагон: США не видят никаких признаков подготовки наступления из Беларуси

Министерство обороны Соединенных Штатов не видит признаков того, что армия Беларуси готовится к непосредственному участию в агрессии против Украины. США внимательно следят за обстановкой на украинско-белорусской границе.

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Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер. Он подчеркнул, что военная подготовка украинцев пройдет совсем скоро.

"Мы знаем, что российские и белорусские военные проводят совместные учения. Но пока нет признаков подготовки к каким-либо наступательным действиям", – сказал генерал. Райдер добавил, что Штаты продолжат смотреть за ситуацией.

Генерал рассказал, что на следующей неделе в Германии начнется обучение украинских военных по использованию боевых машин пехоты Bradley. По словам Райдера, эта подготовка продлится несколько недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиация российской оккупационной армии активизировалась на территории Белоруссии. Это влечет за собой увеличение угрозы ракетных ударов по Украине. Кроме того, в ближайшее время оккупанты могут перебросить на территорию Беларуси тактическую авиацию.