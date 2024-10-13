Российские МиГи, вероятно, покинули Беларусь – СМИ

Российские самолеты МиГ-31К ВКС РФ предположительно покинули Беларусь еще 10 октября. После взлета с аэродрома "Мачулищи" эти истребители, являющиеся носителями "Кинжалов", сначала взяли курс на юг, пролетели мимо белорусских Барановичей и затем повернули на восток, то есть в сторону РФ.

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Об этом сообщает проект "Белорусский Гаюн". На данный момент вероятнее всего то, что указанные истребители после взлета покинули территорию Беларуси и вернулись в Россию, отмечают аналитики OSINT-проекта "Гаюн".

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября стало известно, что второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме "Мачулищи". Первый истребитель передислоцировался в Минскую область 9 октября.

Эти МиГи приземлились в Беларуси впервые за полтора года.

Спустя еще некоторое время мониторинговые каналы сообщили, что два борта МиГ-31К взлетели с аэродрома "Мачулищи" в южном направлении к границе Украины.

Предварительная информация, что эти самолеты спустя некоторое время совершили посадку на аэродром базирования, не подтвердилась.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому, когда они взлетают, ракетную опасность объявляют по всей территории Украины.

Ракета Х-47М2 "Кинжал" развивает огромную скорость и представляет собой сложную цель для систем противовоздушной обороны. Страна-террорист РФ регулярно наносит удары по Украине этим вооружением. К тому же, целью путинских террористов часто становится гражданская инфраструктура.

Напомним, как недавно страна-агрессор в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами одновременно. В частности, в атаке было задействовано и несколько "Кинжалов", сбитых силами противовоздушной обороны над Киевом.

А уже в ночь на 10 октября украинские дроны атаковали военный аэродром военно-космических сил РФ в республике Адыгея. Во время удара на территории военного объекта находилось сразу 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов.

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